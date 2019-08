14.08.2019, 22:02 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Video: Auf der Zugspitze liegt schon wieder Schnee

War es das mit dem Sommer? Während in ganz Bayern die Temperaturen in den Keller gegangen sind, fällt an der Zugspitze sogar schon der erste Schnee. Sehen Deutschlands höchsten Berg in winterlicher Atmosphäre – und das im August.