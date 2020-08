VGH: Pressearbeit von Staatsanwaltschaft teils rechtswidrig

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat ein Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg bestätigt: Darin war festgestellt worden, dass die Pressearbeit der Staatsanwaltschaft Regensburg am Tag der Anklage im ersten Prozess gegen Regensburgs früheren Oberbürgermeister Joachim Wolbergs rechtswidrig war.

Recht auf faires Verfahren verletzt

Die Staatsanwaltschaft hatte an dem Tag der Anklageerhebung eine Pressemitteilung verschickt und zu einem Pressetermin geladen. Die Verteidiger von Wolbergs und dem mitangeklagten Bauträger wurden aber erst zwei Stunden zuvor informiert. Diese Zeitspanne zwischen Mitteilung an die Anwälte und der Benachrichtigung der Presse war aber nicht ausreichend gewesen. "Das Verwaltungsgericht Regensburg hat festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft hierzu nicht berechtigt war. Auch wenn die Pressearbeit inhaltlich nicht zu beanstanden sei, habe die Anklagebehörde das Recht des Klägers auf ein faires Verfahren verletzt", so der BayVGH in einer Pressemitteilung.

Bauträger klagte erfolgreich gegen Staatsanwaltschaft

Der damals angeklagte Bauträger hat daher gegen die Staatsanwaltschaft geklagt und Recht bekommen. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Regensburg Berufung eingelegt, die nun aber abgelehnt wurde. Vielmehr noch: Der BayVGH wiederholt die Kritik. "Im Fall einer Anklage sei erneut von einem erheblichen medialen Interesse auszugehen. Es bestehe die konkrete Gefahr, dass die Staatsanwaltschaft ihre Pressearbeit in Bezug auf den Kläger auch künftig nicht anders gestalten werde." Laut BayVGH hat die Regensburger Staatsanwaltschaft gleich zwei Mal gegen die Grundsätze eines faires Verfahren verstoßen. Zusätzlich zu der vorschnellen Pressearbeit habe den Verteidigern auch wesentliche Ermittlungsergebnisse gefehlt.