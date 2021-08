VGH kommt nach Ansbach: Erste Umzüge zeitnah geplant

Insgesamt acht bis neun Senate des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) sollen von München nach Ansbach verlegt werden. Das sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstagnachmittag bei einem Ortstermin in Ansbach. Noch in diesem Jahr solle eine Gesetzesvorlage in den Landtag eingebracht werden, die den zeitnahen Umzug der ersten beiden Senate und Teile der Landesanwaltschaft zum Inhalt haben, so Herrmann.

VGH-Neubau in Ansbach geplant

Die beiden Senate sollen dem Minister zufolge schon im kommenden Jahr ihren Platz in den Gebäuden am Montgelasplatz finden. Derzeit gebe es bereits vier Senate in der Ansbacher Außenstelle. Gemeinsam mit der Präsidentin des Verwaltungsgerichtshofs Andrea Breit, dem Ständigen Vertreter des Generallandesanwalts Magnus Riedl und Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) besichtigte Herrmann bei dem Ortstermin außerdem das Areal Hofwiese am Onoldia-Tagungszentrum. Dieses könnte der Residenzstadt zufolge für den Bau eines neuen Gerichtsgebäudes in Betracht kommen, sobald weitere Senate nach Ansbach verlegt werden.

Suche nach repräsentativen Gebäuden

"Die Verlagerung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist etwas Besonderes sowohl für den Verwaltungsgerichtshof als auch für die Stadt, wir sind deshalb auf der Suche nach repräsentativen Gebäuden oder Plätzen, die hierfür in Frage kommen", so der Innenminister. VGH-Präsidentin Andrea Breit begrüßte die Entscheidung, den Hauptsitz des Verwaltungsgerichtshofs in München zu belassen und betonte, dass man sich hiervon neue Impulse für beide Standorte erhoffe.

Ansbacher OB enttäuscht über Teilumzug

Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) begrüßte die Pläne seitens der Staatsregierung, betonte seinerseits jedoch, dass man sich nach der Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), den gesamten VGH nach Ansbach zu verlegen, mehr versprochen habe. Der ursprünglich von Söder angedachte komplette Umzug des VGH löste im vergangenen Jahr jedoch erheblichen Widerstand aus. Neben Klaus Rennert, dem Präsidenten des obersten Verwaltungsgerichts, der Söder aufforderte, seine Entscheidung nochmals zu überdenken, meldete sich auch der Verband der bayerischen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter zu Wort. Sie wiesen Söder darauf hin, dass der VGH keine weisungsgebundene Behörde des Freistaats sei, dessen Verlegung ohne umfassende Änderung der geltenden Rechts- und Gesetzeslage nicht zulässig sei.

Freistaat will Behörden in strukturschwache Regionen verlegen

Bereits Ende Juni hat der Ministerrat die zweite Stufe der Behördenverlagerungen Bayern 2030 gestartet, bei der die Staatsregierung mehr Behörden in strukturschwächere Regionen verlagern will. Ziel sei es, gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen überall im Freistaat zu schaffen. Insgesamt umfasst der VGH 21 Senate.