VGH kippt Urteil: AfD ohne Recht auf Sitz im Stadtrats-Ausschuss

Die Stadt Rehau hat im Streit um die Besetzung von Ausschüssen des Stadtrats gegen die AfD-Fraktion gewonnen. Das geht aus einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in München hervor. Die AfD hat demnach kein Recht auf Sitze in den sogenannten Senaten des Stadtrats. Die Entscheidung fiel im Eilverfahren. In einem ähnlichen Fall hatte zuvor bereits die AfD-Fraktion in Bayreuth verloren.

AfD: Verteilung nach d'Hondt, damit Partei leer ausgeht

In Rehau kritisierte die AfD, dass die Verteilung der Sitze in den Ausschüssen allein deshalb nach dem sogenannten d'Hondt-Verfahren erfolgt ist, um die Partei aus den Ausschüssen auszuschließen. In Bayreuth kombinierte der Stadtrat sogar zwei unterschiedliche Verfahren, wodurch die beiden AfD-Stadträte ebenfalls leer ausgingen. Ausschüsse mit mindestens elf Mitgliedern wurden dort nach dem d'Hondt-Verfahren besetzt, kleinere nach dem Verfahren von Sainte-Laguë/Schepers.

VGH kassiert Urteil des Verwaltungsgerichts Bayreuth

Während das Verwaltungsgericht in Bayreuth der daraufhin erfolgten Kritik der Partei noch Recht gab, haben sich die obersten bayerischen Verwaltungsrichter dem nun nicht angeschlossen und die Entscheidungen der ersten Instanz gekippt. In der jetzt veröffentlichten Entscheidung erklärt der VGH: "Für das von der Stadt Rehau gewählte Verfahren sprechen nachvollziehbare Gründe der Mehrheitsbildung und der Spiegelbildlichkeit." Dass dieses Motiv nur vorgeschoben wäre und mit der getroffenen Regelung stattdessen das Ziel verfolgt worden wäre, die Tätigkeit der AfD-Fraktion zu beeinträchtigen, könne nicht angenommen werden, so die obersten Verwaltungsrichter.

Nach Urteil: AfD in Ausschüssen weiter außen vor

Rehaus Bürgermeister Michael Abraham (CSU) ist zufrieden mit der Entscheidung: "Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigt mit dem Beschluss, dass die Stadtverwaltung Rehau in dieser Angelegenheit von Anfang an alles richtig gemacht hat. Das neue Jahr kann damit geordnet beginnen." Für die Stadt Rehau sei damit der Fall abgeschlossen, die Senatsbesetzung erfolge damit wieder so, wie es der Stadtrat im Mai beschlossen habe – nämlich ohne einen AfD-Vertreter. Die AfD ist in Rehau mit zwei Sitzen im Gesamt-Stadtrat vertreten.

Auch in Bayreuth werden die Sitze in den Ausschüssen inzwischen einheitlich nach d'Hondt vergeben. Nach wie vor bedeutet das, dass die AfD-Stadträte mit keinem Sitz vertreten sind. Ob die AfD-Fraktionen in Rehau und Bayreuth die Entscheidungen akzeptieren, oder die Fälle im Hauptverfahren nochmal aufrollen lassen, steht noch nicht fest.