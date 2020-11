Veterinäramt Ansbach warnt vor Geflügelpest

Rund 100 Hühner gackern im Verkaufsstall von Robert Wellhöfer in Lehrberg (Lkr. Ansbach) – Braune und Weiße der Rasse "Lohmann". Der 46-Jährige ist Geflügelzuchtmeister und hat den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen. Mehrere tausend Tiere leben auf dem Hof. Eine Ansteckung durch das Vogelgrippe-Virus würde für ihn das Aus bedeuten. Würde sich der Hof das Virus irgendwo einschleppen, dann würde die Keulung angeordnet und sie würden alle Tiere verlieren, sagt Robert Wellhöfer dem Bayerischen Rundfunk.

"Die Keulung wäre für uns eine Katastrophe. Emotional aber auch wirtschaftlich," Robert Wellhöfer, Geflügelzuchtmeister

Käme es dazu, könnten die Kunden weder mit Hühnern noch mit Eiern versorgt werden. Viele Geschäftsbeziehungen würden sie dann vermutlich verlieren, so Wellhöfer.

Veterinäramt rät Hygienemaßnahmen einzuhalten

Damit es nicht so weit kommt, sollen alle Geflügelhalter vorsorglich strenge Hygienemaßnahmen einhalten, sagt Dr. Ralf Zechmeister. Er ist der Leiter des Veterinäramtes in Ansbach. Zu den wichtigsten Tipps gehören, das Stallgebäude geschlossen zu halten und die Fenster zu kontrollieren. Aber auch die Lagerung des Futters für das Geflügel zu überprüfen und vor wilden Vögeln, die das Virus übertragen könnten, zu schützen. Außerdem sollen Tierhalter darauf achten, dass keine Wildvögel in den Auslauf der eigenen Population gelangen und empfiehlt, diesen beispielsweise mit einem Netz abzudecken. Der Veterinär rät auch dazu, das Geflügel nicht mit Wasser aus Oberflächengewässern zu tränken und besonders vorsichtig zu sein, wenn man den Stall betritt. Es sei wichtig, Schuhe und Kleidung zu tauschen, um ein Einschleppen des Virus zu verhindern, so Zechmeister.

Viele Hobbyhalter seit Corona-Pandemie

Für Wellhöfer und seine Mitarbeiter sind die Hygienemaßnahmen schon seit vielen Jahren zur Routine geworden. Anders sehe es da womöglich bei Hobbyhaltern aus. Durch die Corona-Pandemie halten sich immer mehr Leute ihre eigenen Hühner für das morgendliche Frühstücksei. Die Angst mancher Kleinhalter vor einer eigenen Ansteckung kann Zechmeister aber nehmen.

"Das ist eine Erkrankung, die im Moment ausschließlich Geflügel betrifft," Dr. Ralf Zechmeister

Zwar hätte es in der Vergangenheit Virustypen gegeben, bei denen eine geringe Ansteckungswahrscheinlichkeit für den Menschen bestand. Der aktuelle Virus sei aber für den Menschen nach aktuellen Erkenntnissen ungefährlich, so Zehmeister. Dennoch appelliert der Veterinäramtsleiter an alle Landwirte und Hobby-Geflügelhalter die Lage ernst zu nehmen und eine Einschleppung zu verhindern.