Veteranen-Vereine: Tradition oder aus der Zeit gefallen?

Versteckt in einem schlichten Holzschrank lagert das Herzstück: Die Fahne der "Krieger- und Soldatenkameradschaft Wildspoldsried". Bald 100 Jahre ist sie alt. In ihrer Mitte aufgestickt: Eine Szene aus der Schlacht von Saarburg 1914. Tief bewegt streicht Erster Vorsitzender Willi Schlecht über den schweren Stoff: "Da sieht man den Christus - und da war hintend ran ein Kreuz. Am 20. August 1914 war ein Bombenangriff, da haben sie das Kreuz weggeschossen und der Christus ist ganz alleine stehengeblieben, das ist heute noch zu sehen." Außerdem zu sehen: ein gefallener Soldat, als Erinnerung an die vielen Männer, die ums Leben kamen.

Erinnern an die Gefallenen und Vermissten

Die Erinnerung an Gefallene und Vermisste - das hat sich der Verein zum Ziel gesetzt. In diesem Jahr feiern die Mitglieder sein 150-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er 1872, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, einer Zeit also, in der schlimme Kriegserlebnisse verarbeitet werden mussten.

Abschaffung der Wehrpflicht bringt Nachwuchssorgen

Heute zählt die "Krieger und Soldatenkameradschaft Wildpoldsried" 108 aktive Mitglieder: Längst engagieren sich auch Frauen oder Männer, die nicht bei der Bundeswehr waren - doch die Mitgliederzahl sinkt, der Nachwuchs fehlt. Von den Kriegsteilnehmern lebt kaum noch jemand und durch den Wegfall der Wehrpflicht gibt es immer weniger Soldaten, die Mitglied im Veteranenverein werden.

"Es war immer das Thema - der Verein, er wird einmal aussterben", berichtet Willi Schlecht, erster Vorsitzender des Vereins. Eigentlich wäre es ein gutes Zeichen, denn wo keine Soldaten, da kein Krieg. "Heute sag ich: Der darf gar nicht aussterben, der Verein. Wir müssen den aufrechterhalten", so Schlecht.

Europa hat eine Vergangenheit voller Krieg

Das sieht auch Richard Drexl so, seines Zeichens Oberst a.D. (außer Dienst). In seiner Funktion als Präsident spricht er für gut 60.000 Mitglieder, die in rund 1.000 Vereinen organisiert sind und sich unter dem "Bayerischen Soldatenbund 1874 e.V." zusammengeschlossen haben. "Das Veteranenwesen muss es weiter geben", sagt Drexl und warnt: "Von wegen, Europa war eine Insel des Friedens - erinnern wir uns an die Balkankriege bis jetzt zum Ukraine-Krieg."

Die Soldaten müssten wissen, "dass sie in der Gesellschaft gut aufgehoben sind", so Drexl weiter. Dazu gehöre das Gedenken an die gefallenen Soldaten. "Im Laufe des Bestehens der Bundeswehr sind über 3.200 Soldaten und zivile Mitarbeitende der Bundeswehr im Dienst ums Leben gekommen, das dürfen wir doch nicht übergehen", mahnt Drexl.

Soziale Medien als Brücke zu den Jüngeren

Eine der größten Herausforderungen liege darin, jüngere Menschen für eine Mitgliedschaft in den Krieger- und Soldatenvereinen zu gewinnen. Dafür, so Drexl, müsste man diese vor allem über die sozialen Medien erreichen: "Wir müssen zusehen, dass wir - die Krieger- und Soldatenvereine - unsere Internetauftritte auf Vordermann bringen, dass wir sie interessant gestalten, dass wir in den sozialen Medien Themen setzen, die wichtig sind." Nur so erreiche man die jungen Menschen, um die es den Vereinen gehe.

Gedenken per QR-Code

Neue Medien verstärkt nutzen will künftig auch die "Krieger- und Soldatenkameradschaft Wildpoldsried". Rund um das Kriegerdenkmal soll ein Friedensplatz entstehen, an dem sich Kinder und Familien gerne aufhalten - und mit Hilfe von QR-Codes, die am Kriegerdenkmal angebracht werden, jeden Namen auf der Gedenktafel mit Leben füllen. "Da lässt sich dann scannen, was der Mensch in seinem zivilen Leben gemacht hat, wo er gewohnt hat, ob er Kinder hatte und so weiter", eklärt der zweite Vorsitzende des Vereins, Guido Eberle. "Wir müssen ein bisschen moderner werden."

Keine Kriegserlebnisse mehr zu verarbeiten

Doch das alleine reiche nicht. Um Kräfte besser zu bündeln und gemeinsam Ideen für die Zukunft zu entwickeln, wollen sich die Mitglieder der "Krieger- und Soldatenkameradschaft Wildpoldsried" nun mit elf weiteren Veteranenvereinen aus dem Allgäu zusammentun und eine Art Dachverband gründen. Denn ein Problem haben sie alle: Den ursprünglichen Grund, warum die Vereine gegründet wurden, den gibt es nicht mehr, erklärt Vereinsberater Karl Bosch: Der Austausch über Kriegserlebnisse sei größtenteils weggefallen. "Das heißt, wenn sich die Vereine jetzt nicht umstellen, sich nicht einen neuen Zweck, neue Aufgaben suchen, dann wird es sie irgendwann nicht mehr geben."

Neue Aufgaben rund ums Thema "Frieden"

Denkbar wäre laut Bosch beispielsweise, dass sich die Vereine mehr in der Flüchtlingshilfe, der Heimatpflege oder anderen sozialen Projekten engagierten - um dabei in Zukunft verstärkt die Sicherung des Friedens in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Paul Haggenmüller stimmt dem voll und ganz zu. Der 44-Jährige ist einer der jüngeren Mitglieder im Veteranenverein. Mit seinen Vereinskollegen aus Schwarzenberg will er sich am Dachverband beteiligen.

"Frieden ist keine Selbstverständlichkeit"

Davon erhofft er sich vor allem einen besseren Auftritt in den sozialen Medien, denn dort stoße die Botschaft der Vereine auf offene Ohren, ist sich Haggenmüller sicher: "Ich bin der Meinung, dass sich junge Menschen dafür interessieren, wie wichtig Frieden ist und wie wichtig es ist, dass man dafür aktiv was tut - und da sehen wir auch unsere Zukunft", sagt Haggenmüller und fügt hinzu: "Gerade vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs ist dieses Thema ja mega präsent."

Ukraine-Krieg lässt Interesse an Militär generell steigen

Dem stimmt Oberst a.D. Richard Drexl, Präsident vom "Bayerischen Soldatenbund 1874 e.V." zu, schon jetzt seien Effekte dieses Krieges zu spüren: "Wir merken bei den Krieger- und Soldatenvereinen jetzt schon, dass es ein zunehmendes Interesse gibt - wie auch bei der Bundeswehr das Interesse zunimmt, am Dienst in der Armee."