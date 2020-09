Veste Coburg: Zwei neue Bildnisse Coburger Herzöge aufgetaucht

In den Kunstsammlungen der Veste Coburg hängen zwei Neuzugänge. Es handelt sich dabei um frühe Leinwandbildnisse der Coburger Herzöge Johann Casimir und seines Bruders Johann Ernst.

Bildnisse von Coburger Herzögen bereichern die Veste

Die beiden Gemälde wurden im vergangenen Jahr zufällig in einer saarländischen Privatsammlung entdeckt. Sie seien kunstgeschichtlich spannend und für Coburg lokalgeschichtlich hochwillkommen, heißt es in einer Mitteilung der Veste Coburg. Von Johann Casimir gebe es nur wenige Bildnisse.

Künstler der Werke von Johann Casimir und Johann Ernst sind unbekannt

Die Bilder stammen aus dem Jahr 1582 und werden zunächst bis Anfang Oktober in der Großen Hofstube auf der Veste Coburg präsentiert. In der bisherigen Forschung seien die beiden Gemälde noch nicht erwähnt. Der Künstler ist unbekannt, heißt es in der Mitteilung weiter.

200 Jahre alte Kunstsammlung in Coburg

Seit 1800 beherbergt die Kunstsammlung viele Werke: Etwa den Speisesaal von Carl Eduard von Sachsen Coburg Gotha, dem letzten Herzog in Coburg. Aus seiner Zeit sind auch noch die Waschbecken erhalten, in denen sich seine Gäste vor 100 Jahren gewaschen hatten.

Schatzkammer beinhaltet historische Gläser

Zusammengetragen von Herzog Alfred, dem Sohn von Queen Victoria und Prinz Albert, existiert auch die sogenannte "Schatzkammer". Die Sammlung mit ihren historischen Gläsern und Kronleuchtern umfasst 1.100 Objekte allein im Bereich Glas.