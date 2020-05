Veste Coburg: Wie Kunst der Gesundheit hilft

Mit Kunst die Gesundheit stärken - ob das funktioniert, wollen AOK, eine Hamburger Medizinschule und die Kunstsammlungen der Veste Coburg im Juni herausfinden. Der Workshop ist Teil des landesweiten Pilotprojekts "Gesund mit Kunst".

Beschäftigung mit Bildern der Kunstsammlung Veste Coburg

In einem Online-Seminar sollen die Teilnehmer sich mit einem Kunstwerk aus der Renaissance auseinandersetzen, das in der Veste Coburg ausgestellt ist. Danach sollen die Teilnehmer des Seminars nach diesem Beispiel ein Selbstporträt malen. Zur Wahl stehen unter anderem Werke des Künstlers Lucas Cranach dem Älteren.

"Wer wäre ich gern gewesen in der damaligen Zeit? Ein Adeliger, eine bürgerliche Ehefrau, eine Heilige oder eine Märtyrerin? Und wer bin ich heute?" Aus einem Infoblatt der Kunstsammlungen Veste Coburg

Künstler erhalten Leinwand und Farben kostenlos

Unter dem Motto "Ich im Bild. Renaissance trifft Jetzt-Zeit" sollen sich die Teilnehmer so mit der Frage beschäftigen, wer sie zur Zeit der Renaissance gerne gewesen wären und wer sie heute sind. Dazu bekommen sie vorab kostenlos Leinwand und Farben zugeschickt. Nach einer Woche sollen die so entstandenen Werke dann in einer virtuellen Ausstellung gezeigt werden.

Medizinschule begleitet das Seminar wissenschaftlich

Die Hamburger Medical School begleitet das Projekt. Sie will zeigen, wie sich die künstlerische Beschäftigung mit sich selbst auf die Lebensqualität und Selbstwahrnehmung der Teilnehmer auswirkt. Infos zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite der Kunstsammlungen Veste Coburg.