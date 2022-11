Veste Coburg: "Einbrüche in Museen eine Katastrophe"

Das Museum "Kunstsammlungen der Veste Coburg" prüft nach dem Goldschatz-Diebstahl aus dem Manchinger Kelten-Römer-Museum die eigenen Sicherheitsvorkehrungen. Trotz neuester Technik werde man sich aber nicht zu 100 Prozent schützen können, sagt Museumsdirektor Sven Hauschke im Gespräch mit BR24.

Einbrüche in Museen eine "Katastrophe"

Oftmals lägen Daten- und Sicherheitskästen nicht im Bereich der Museen, sondern auf öffentlichem Grund. Dann ist entweder die Stadt oder der Versorger gefragt, so Hauschke. Sollte es zu einem Einbruch kommen , ist das eine "Katastrophe". Jedes Museum hätte eine Handvoll Highlights, die ihr Herz, ihr Kern, ihre Identität seien. "Wenn das buchstäblich aus dem Museum gerissen wird, ist das fatal", sagt Hauschke.

Museumsdirektor: Ist Staat nicht auch in der Pflicht?

Die Veste Coburg selbst hat in Sicherheitstechnik investiert, Alarmsysteme funken direkt zur Polizei. "Wir haben nun genau die Problematik diskutiert, wenn von außerhalb manipuliert wird", sagt der Direktor dem BR. Eine weitere Optimierung der Systeme sei aber nicht so einfach. Eine solche Finanzierung liege nicht im laufenden Etat. In dem Kontext wirft Sven Hauschke die Frage auf, ob nicht auch der Staat in der Pflicht sei.

Kritische Infrastruktur häufig im öffentlichen Raum

Die kritische Infrastruktur befinde sich eben häufig im öffentlichen Raum, zudem seien Unternehmen und andere Institutionen von solchen Angriffen genauso betroffen. Sven Hauschke hofft nun, dass der Kelten-Schatz wiedergefunden wird und nicht für den mondänen Goldwert eingeschmolzen wird. "Das wäre für Deutschland ein schwerer Verlust."

Die Kunstsammlungen der Veste Coburg stellen nach eigener Aussage eine Kombination aus historischen Räumen und moderner Sammlungspräsentation dar. Ausgestellt sind unter anderem historische Waffen, Münzen und Medaillen sowie Gemälde und Skulpturen.