Veste bleibt dunkel: Auch Coburg knipst das Licht aus

Bayerns Behörden sollen Energie sparen, in Oberfranken wird das ab Mittwoch einmal mehr deutlich. Ab dann bleibt die Coburger Veste dunkel. Die Stadt Coburg und die Stadtwerke vor Ort wollen Energie sparen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Auch weitere Gebäude sollen dunkel bleiben

So möchte man mithelfen, dass Deutschland im Winter ausreichend Gas zur Verfügung habe. Neben der Veste soll die "Effektbeleuchtung" weiterer Gebäude dunkel bleiben. Dazu zählen das Landestheater, der Eckardtsturm, die Stadttore oder auch die Wasserspiele am Albertsplatz. Die Gebäude am Marktplatz und Teile der Ehrenburg werden aus Sicherheitsgründen weiterhin nachts angestrahlt.

Seit wenigen Wochen werden aufgrund der Energiekrise Bamberger Wahrzeichen nicht mehr beleuchtet. Die Stadt Hof will mit verschiedenen Maßnahmen bis zu zehn Prozent ihres Gasverbrauchs einsparen.

Coburg spart bereits in Schwimmbad und Innenstadt Energie

Aktuell sind in Coburg bereits andere Maßnahmen umgesetzt. Beispielsweise wurde die Beckentemperatur im Aquaria-Schwimmbad im Innenbereich abgesenkt. Außen werden Becken nur noch durch die Sonne beheizt. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft hatte zudem im Juli 2.800 Mietern das Gas für die Heizung abgestellt. Weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung sollen von einer Task-Force erarbeitet werden.