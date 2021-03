Vesperkirche startet in Nürnberg "zum Mitnehmen"

Die Vesperkirche in Nürnberg hat ab Montag (01.03.) wieder geöffnet, allerdings in anderer Form als für gewöhnlich. Es werde eine andere Vesperkirche sein als die Jahre zuvor, sagt Pfarrer Bernd Reuther von der Evangelischen Kirchengemeinde Lichtenhof. Vor der Kirche verteilen Helfer kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende ein warmes Essen zum Mitnehmen.

Maskenpflicht statt Gottesdienst

Gäste und Helfer müssen bei der Essensausgabe eine FFP2-Maske tragen und Abstand halten. Alle weiteren Aktivitäten, die sonst bei einer Vesperkirche üblich sind, können wegen der Pandemie heuer nicht stattfinden. Es wird weder Konzerte noch Zusatzangebote geben, wie zum Beispiel Haare schneiden. Auch Gottesdienste müssen, solange der Lockdown andauert, entfallen. "Wir versuchen das Beste daraus zu machen", so Reuther.

Angebot für alle offen

Bei der Vesperkirche in Nürnberg-Lichtenhof wurden in den vergangenen Jahren täglich bis zu 300 Mahlzeiten ausgegeben. Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Bedürftige und Obdachlose, sondern jeder kann kommen. In den vergangenen Jahren hat die kirchliche Einrichtung so stets ein breites Publikum angezogen. In diesem Jahr gibt die Vesperkirche bis zum 20. März von Montag bis Samstag jeweils zwischen 11.45 und 13.30 Uhr Essen aus.