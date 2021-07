Vespatour für krebskranke Kinder

Markus André Mayer zieht seinen Helm auf, kippt den Roller nach links und kickt mit dem rechten Fuß den Starter nach unten durch. Der Motor knattert, oder besser: "sie schnurrt", wie Mayer sagt. "Eleanore" nennt der Allgäuer seine Piaggio Vespa 50 N, 50 Kubikzentimeter Hubraum, Baujahr 1971 in mattschwarz. Am Beinschild gut zu sehen ist sein Markenzeichen: eine rote Krawatte. Der typische runde Vespa-Scheinwerfer ist beklebt mit einem Schnurrbart. Mit "Eleanore" will Mayer heute von Ravensburg, nahe der baden-württembergischen Grenze zu Bayern, nach Friedrichshafen am Bodensee fahren und von dort mit der Fähre in die Schweiz übersetzen.

Mit 50 km/h will Mayer durch fünf Länder

Insgesamt geht es mehr als 6.000 Kilometer über die Straßen und Pässe, mit etwa 50 km/h. Zwei Monate wird Mayer unterwegs sein, bis er wieder in Waltenhofen bei Kempten eintrifft, seiner Heimat. Unterwegs will er immer wieder bei Vespa-Clubs anhalten. Seine Mission: Spenden sammeln für krebskranke Kinder.

Spenden gehen an krebskranke Kinder

Das Geld will er den "Waldpiraten" übergeben – einem Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung im Heidelberger Stadtwald. Die Einrichtung ist einmalig in Deutschland. Hier dürfen sich krebskranke Kinder, ihre Geschwister und manchmal die ganze Familie gemeinsam von den Strapazen einer anstrengenden Krebs-Therapie erholen: im Hochseilgarten, beim Kanufahren, beim Theaterspielen.

Ferien wie gesunde Kinder erleben

"Bei uns geht es darum, das Leben als Kind und Jugendlicher erleben zu dürfen", sagt Sonja Müller, Leiterin des Camps. Die Kosten pro Kind liegen ihr zufolge eigentlich bei 1.350 Euro. Aber: Jede Familie soll sich die Auszeit leisten können. Deshalb zahlen die Kinder nur einen kleinen Beitrag für den zehntägigen Aufenthalt. Sonja Müller sagt: "Die Spende von Herrn Mayer wird eins zu eins in die Kinderbetreuung einfließen."

"La Vespa Familia" hilft

Unterdessen ist Markus André Mayer auf dem Weg nach Ravensburg. Wenige Kilometer davor trifft er sich mit einer Gruppe Vespa-Fans an einer Tankstelle. Zehn Kultroller machen sich ab dann gemeinsam auf den Weg. "La Vespa Familia" - wie Mayer sie nennt - ist eine weltweite Gemeinde von Vespa-Liebhabern, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützt. Am Abend übergeben ihm die Rollerfahrer aus der Umgebung von Ravensburg 330 Euro, außerdem darf er im Vereinsheim übernachten.

20.000 Euro sind schnell zusammen

Ursprünglich wolle Mayer durch ganz Europa fahren: 25.000 Kilometer durch 40 Länder. Daraus wurde wegen der Corona-Pandemie und der geänderten Einreisebestimmungen nichts. Immer wieder musste Mayer seine Pläne ändern. Die Europa-Tour ist nun für 2022 geplant; heuer gibt’s zum Auftakt die 6.000-Kilometer-Route durch die Schweiz, Liechtenstein, durch Österreich bis Norddeutschland und über Luxemburg zurück. Seit wenigen Tagen ist er nun unterwegs. Schon jetzt hat Markus André Mayer mehr als 20.000 Euro für die "Waldpiraten" zusammen.