Verzweifelte Personalsuche: Felsenbad Pottenstein öffnet wieder

Das Felsenbad Pottenstein ist ab Donnerstag (27.06.19) wieder geöffnet. Seit Ende letzten Jahres fehlte im Felsenbad qualifiziertes Personal für die Aufsicht. Das Bad konnte deshalb bisher nicht öffnen.

Neue Mitarbeiter dank vieler Aufrufe in den Medien

Nach intensiver Suche konnten nun aber Badeaufsichten aus der Umgebung gefunden werden, sagte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (FW) im Gespräch mit dem BR.

"Dank der Unterstützung der Medien - auch des BR - haben wir Bewerbungen bekommen. Ohne diese Hilfe wäre kein Personal zu finden gewesen." Stefan Frühbeißer (FW), Bürgermeister von Pottenstein

DLRG hilft aus

Zusätzlich hilft auch die Ortsgruppe der DLRG Pottenstein bei der Aufsicht im Naturbad mit aus. Zunächst findet ein eingeschränkter Betrieb statt; das heißt, am Donnerstag (27.06.19) hat das Bad von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, am Freitag (28.09.19) von 12.00 bis 19.00 Uhr, an diesem Tag ist der Eintritt frei und es wird eine Aktion des örtlichen Radiosenders geben.

"Wegen der großen Hitze wollen wir das Bad schnellstmöglich öffnen, dafür machen meine Mitarbeiter Überstunden." Stefan Frühbeißer (FW), Bürgermeister von Pottenstein

Regulärer Betrieb ab Samstag

Allerdings wird es am Donnerstag und Freitag im Gastronomiebereich nur Getränke und Kleinigkeiten zu kaufen geben. Regulär öffnet das Felsenbad Pottenstein ab Samstag (29.06.19), ab dann läuft alles ganz normal, so der Plan – auch der Gastronomiebetrieb. Die neuen Pächter sind Andrea Volk und Dieter Bauer, die bereits Erfahrung im Gastrobereich verschiedener Schwimmbäder haben.