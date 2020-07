Verzählt: Zweiter Bürgermeister in Bad Reichenhall muss abtreten

Ein einziger Stimmzettel kann den Unterschied machen: Nach nur gut zwei Monaten im Amt muss der Zweite Bürgermeister von Bad Reichenhall schon wieder abtreten. Sein Parteikollege hat nur eine Stimme mehr geholt als er.

Zweimal 1.607 Stimmen am Wahlabend

1.607 Stimmen konnte sich Werner Huber bei der Kommunalwahl am 15. März sichern - genauso viele wie sein Parteifreund Friedrich Hötzendorfer von der Freien Wählergemeinschaft (FWG). Am Ende entschied das Los: Es fiel auf Werner Huber. Dieser zog daraufhin in den Stadtrat ein und wurde vom Stadtrat zum Zweiten Bürgermeister der Kurstadt gewählt. Hötzendorfer wurde Listennachfolger.

Eine Stimme Mehrheit nach Überprüfung

Da das Wahlergebnis aber doch außergewöhnlich knapp war, hat das Landratsamt Berchtesgadener Land nochmal nachgezählt und die Stimmzettel und Wahlbriefe überprüft - und kam dabei zu einem überraschenden Ergebnis. Auf Friedrich Hötzendorfer entfallen 1.610 Stimmen, auf Werner Huber 1.609 Stimmen. Hötzendorfer ist also mit einer Stimme Mehrheit zum Stadtrat gewählt.

Platztausch im Rathaus

Der langjährige Stadtrat Friedrich Hötzendorfer hat, wie er sagt, tagelang überlegt. Doch der Entschluss des Rechtsanwalts steht nun fest: Er nimmt die Wahl an und kehrt in den Reichenhaller Stadtrat zurück. Werner Huber, der zum zweiten Bürgermeister gewählt wurde, muss weichen und ist plötzlich nur mehr Listennachrücker. Hötzendorfer stellt im Gespräch mit dem BR fest, dass er die Nachüberprüfung nicht angestrengt habe, sondern das Landratsamt. Außerdem hätten ihn die Reichenhaller Wähler von Listenplatz 13 auf Platz 4 gewählt. Das sei ein großer Vertrauensbeweis, dem er nun gerecht werden wolle, so Hötzendorfer. Sein Parteikollege Huber sei zwar verständlicherweise enttäuscht, wolle jedoch weiter bei den Freien Wählern mitarbeiten.

Suche nach neuem Zweitem Bürgermeister

Doch die Frage, wer nun Zweiter Bürgermeister werden soll, ist weiter offen. Jeder amtierende Stadtrat kann dazu gewählt werden, mit Ausnahme des Dritten Bürgermeisters, der schon feststeht. Ob die Wahl noch im August stattfinden kann, wird geprüft.