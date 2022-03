Verwüsteter Zug: Wie gegen ukrainische Flüchtlinge gehetzt wird

"Zweifelsfrei dokumentiert": Es waren Fußballfans

Auch der Zugbetreiber Go-Ahead hat sich inzwischen auf Instagram zu dem Vorfall geäußert: "Dieses Video wurde mehrfach mit Kommentaren repostet, wonach Geflüchtete aus der Ukraine dafür verantwortlich sein sollen. Das ist falsch." Es sei "zweifelsfrei dokumentiert", dass Fußballfans den Zug so hinterlassen hätten, so Go-Ahead.

Der User hat sein Posting auf kyrillisch verfasst. "Grundsätzlich ist es sehr wahrscheinlich, dass solche Posts aus russischen Troll- oder Bot-Farmen stammen", sagt Prof. Simon Hegelich, der an der TU München zu "Political Data Science" forscht. Das Bundesinnenministerium erklärt auf BR-Anfrage, dass seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine durch "Russland-nahe Desinformationsportale und Proxy-Webseiten sowie Kreml-nahe Twitter-Accounts" vermehrt Desinformation verbreitet werde. Vor allem nach dem Verbot staatsnaher russischer Medien wie des deutschen Ablegers von Russia Today. würden vor allem Social-Media-Accounts dafür genutzt.

Auch Doppelagenten-Bots sind möglich

Wissenschaftler Hegelich warnt jedoch davor, es sich zu einfach zu machen. Es könne auch sein, dass die Gegenseite – in diesem Fall etwa die Ukraine – solche Videos verbreitet, um zu suggerieren, die Russen würden solche Fake-Videos verbreiten. Im Zuge der Besetzung der Ostukraine durch prorussische Separatisten 2014 hätten rechte Parteien in der Ukraine beispielsweise Server in Großbritannien dafür genutzt, so Hegelich. "Es ist sehr spannend, dass die Entwicklung dieser Bot-Strategie maßgeblich von den USA betrieben wurde, wir aber bei der Zuschreibung des Phänomens oft sehr platt sagen, dass nur Feinde des Westens solche Strategien nutzen."

Doch egal wer im Einzelfall hinter solchen Posts steckt: sie zeigen Wirkung, wie man auch an den bayerischen Beispielen sieht. Die rechtspopulistische Plattform "Politikstube" verbreitete am Montag ein Video, das zeigen soll, wie ein Mann in einem Supermarkt in Regensburg russische Produkte aus den Regalen wirft. "Eine Frechheit, was können diese Menschen dafür, was Putin macht. Das ist Rassismus pur, ekelhaft", kommentiert beispielsweise ein User. Das Problem: Das Video wurde bereits im Jahr 2019 auf YouTube gepostet und seigt demnach einen Vorfall in der russischen Stadt Uljanowsk an der Wolga.

Auch mit echten Berichten wird Stimmung gemacht

Doch nicht alle Fälle, mit denen derzeit im Netz Stimmung gegen Geflüchtete gemacht wird, sind derart plumpe Fälschungen. Häufig werden auch Videos und Berichte über Einzelfälle geteilt, in denen es zu Konflikten kam – offenbar mit der Intention, die gesamte Gruppe der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen in einem schlechten Licht dastehen zu lassen.

Unter dem Video eines bekannten rechten Youtubers etwa findet sich dieser Kommentar: "20 Ukrainerinnen und 7 Kinder wollen aus einem Bus im Nürnberger Land nicht aussteigen (Turnhalle Diepersdorf), weil sie lieber in eine große Stadt möchten, ?! Vielleicht wäre ja ein Zimmer im Maritim Nürnberg frei gewesen? Ich Klage an, das die Ukraine Flüchtlinge nicht First Clas aufgenommen werden!"

Der Fall ist echt, das Online-Nachrichtenportal “Infranken” hatte bereits darüber berichtet: Die Gemeinde Leinburg, zu der Diepersdorf gehört, habe in den vergangenen Tagen in der Diepersdorfer Turnhalle eine Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Doch als der erste Bus mit Geflüchteten am Dienstag dieser Woche ankam, kam es zu Diskussionen: Die geflüchteten Frauen mit Kindern stiegen nur zögerlich aus, manche blieben gleich ganz sitzen. Die Frauen wollten offenbar lieber in eine größere Stadt, am liebsten nach Nürnberg.

Womöglich mangelte es an Aufklärung

Christine Popp, die Pressesprecherin der Gemeinde, bestätigt den Bericht auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Die Frauen seien offenbar davon ausgegangen, dass es in der Stadt eine bessere Verkehrsanbindung und ärztliche Versorgung gebe – zumal einige kranke Kinder dabei hatten.

Das bestätigt auch eine Dolmetscherin, die am Dienstagabend dabei war: In der Ukraine sei das Gefälle zwischen Stadt und Land deutlich größer als in Deutschland. Wer dort auf dem Land wohne, sei meistens arm, es gebe kaum Einkaufsmöglichkeiten und kaum medizinische Versorgung. Zudem hatte den Frauen vor der Verteilung niemand gesagt, wo sie hingebracht würden. Die Helfer vor Ort bemühten sich am Dienstag, die Bedenken auszuräumen, doch alle Versuche die Frauen umzustimmen scheiterten.

Da ukrainische Geflüchtete ihren Wohnort selbst wählen dürfen, so der Leinburger Bürgermeister Thomas Kraußer (CSU), habe man sich schließlich darauf geeinigt, die Geflüchteten zum Bahnhof nach Röthenbach zu bringen. Von dort aus konnten sie kostenlos nach Nürnberg weiterfahren, mussten sich dort aber alleine um eine Unterkunft kümmern.

Viele hämische Kommentare

Dass Menschen im Netz das Geschehnis nun nutzten, um Stimmung gegen Geflüchtete zu machen, kann man in der Gemeinde nicht nachvollziehen. Die Leinburger Pressesprecherin Christina Popp etwa hat schnell wieder aufgehört, sich die Kommentare unter Artikeln zu dem Fall durchzulesen. "Keiner kann sich vorstellen, was es bedeutet, als Frau mit Kind auf der Flucht zu sein", sagt Popp. "Die Menschen sind traumatisiert."

Nach der anfänglichen Enttäuschung sieht man den missglückten Hilfsversuch in der Gemeinde inzwischen gelassen: "Ich würde es nicht so hochhängen", sagt Bürgermeister Kraußer. Die Helfer seien trotzdem weiter bereit, Geflüchtete zu unterstützen. In wenigen Tagen komme schon der nächste Bus.

Er will sich jetzt allerdings dafür einsetzen, dass die Geflüchteten in Zukunft besser informiert sind. Es sei wichtig, ihnen vorab zu erklären, dass eine gute Verkehrsanbindung und ärztliche Versorgung - zumindest hier vor Ort – auch auf dem Land kein Problem sind.

Post haben "große Wirkungsmacht", sagt ein Politologe

Bleibt die Stimmungsmache im Netz. "Auch wenn die Reichweite von Fall zu Fall unterschiedlich ist: solche Postings haben eine große Wirkungsmacht", sagt der Politikwissenschaftler Simon Hegelich. "Der Algorithmus zeigt uns Sachen, auf die wir emotional anspringen, es wird schnell geteilt und verbreitet. Das ist der Acker, auf dem Social Media zum Blühen kommt", so Hegelich weiter.

Im Fall des Zugs aus Augsburg könnte sich das kyrillisch verschriftete Video beispielsweise in der großen russischsprachigen Gemeinde in Deutschland verbreiten. "Denken sie nur an die vielen Spätaussiedler", so Hegelich. Der Fall der 2016 vorübergehend verschwundenen Lisa ist laut dem Wissenschaftler ebenfalls ein gutes Beispiel für die Wirkungsmacht von Fake News.

Im Zuge der Flüchtlingskrise hatten russische Medien verbreitet, dass das deutsch-russische Mädchen von Flüchtlingen verschleppt und missbraucht worden sei. Rechtsextreme griffen das Narrativ auf, Deutschrussen demonstrierten vor dem Kanzleramt. Wie sich später anhand von Handydaten herausstellte, war Lisa jedoch nur bei einem Freund gewesen.