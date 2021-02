Verwirrung um Zahl der Corona-Infektionen bei Asylbewerbern

Von den derzeit 83.000 Asylbewerbern in Bayern leben 66.000 in Asylunterkünften. Anfang der Woche waren 528 von ihnen laut Zahlen des Innenministers Joachim Herrmann (CSU) "aktiv infiziert". Damit weiche die Infektionsrate "nicht signifikant" von den Durchschnittszahlen der Gesamtbevölkerung ab, so Herrmann in einer Befragung im Bayerischen Landtag. Das gelte auch für die Zahl der Todesfälle.

Rat für Migration geht von höheren Zahlen aus

Zuvor hatte Gülseren Demirel von den Landtagsgrünen den "Mediendienst Integration" des Rats für Migration zitiert. Demnach sollen allein in den bayerischen Anker-Einrichtungen 1.400 Corona-Positive Menschen leben. Das wären prozentual doppelt so viele Infizierte wie etwa in Baden-Württemberg, so Demirel. Innenminister Herrmann zeigte sich überrascht und versprach die Zahlen prüfen zu lassen.

Unterbringungsart und Infektionen

Für den Flüchtlingsrat Bayern sind die Infektionszahlen "die Folge der Unterbringungsart". Geflüchtete seien nicht in der Lage, in ihren Unterkünften die einfachsten Hygieneregeln einzuhalten. Wer mit vielen anderen Menschen in Mehrbettzimmern lebe und Küchen, Waschräume und Toiletten teile, sei einem massiv erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, so der Flüchtlingsrat.

Demnach soll in insgesamt 40 bayerischen Gemeinschafts- oder dezentralen Unterkünften die sogenannte "Kollektivquarantäne" gelten. Innenminister Herrmann bestätigte im Landtag: Insgesamt stünden in der Tat im Moment eine Reihe von Unterkünften unter Quarantäne. Aber insgesamt sei "das Infektionsgeschehen, was die Gesamtheit der Asylbewerberunterkünfte anbetrifft, sowohl bei den Infektionen als auch – was das Schlimmste ist – bei den Todesfällen nicht in irgendeiner Weise signifikant abweichend von den Durchschnittszahlen der Gesamtbevölkerung".

FFP2-Masken werden an Asylbewerber ausgegeben

Die Ausgabe von FFP2-Masken an Asylbewerber ist nach Herrmanns Aussage in den Ankerzentren zentral bereits angelaufen. Menschen in dezentralen Einrichtungen bekämen demnach das nötige Geld zum Kauf der Masken. "Wir sorgen grundsätzlich dafür, dass alle mit FFP2-Masken ausgestattet werden", so Herrmann im Landtag.

Impfungen: Bisher kaum Asylbewerber in Kategorie 1

Auch bei den Impfungen gelten laut Innenminister für Asylbewerber die gleichen Regeln und Rechte wie für die restliche Bevölkerung. Die generelle Zusage der Bundeskanzlerin, dass "bis zum Hochsommer jedem in unserem Land ein Impfangebot gemacht" werden wird, gelte "selbstverständlich auch für alle Asylbewerber in unserem Land", so Herrmann.

"Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass alle Asylbewerber, die geimpft werden wollen – auch da gibt es keine Impfpflicht – genauso in die entsprechenden Computerkategorien eingetragen werden", oder sich selbst anmelden. Weil aber etwa kaum einer über 80 Jahre alt sei oder zu einer "besonders vulnerablen Gruppe" gehöre, seien laut Innenminister Herrmann nur sehr wenige Asylbewerber in der höchsten Dringlichkeitsstufe für eine Impfung.