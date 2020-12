Verwirrung um Bußgeld für Radler ohne Maske in Augsburg

Für große Verwirrung und Unklarheit hat die Auslegung der geltenden Coronaregeln in Augsburg gesorgt: Polizisten hatten am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Kontrolle zwei Radler am Moritzplatz in der Innenstadt aufgehalten. Der Vorwurf: die Fahrradfahrer seien verbotenerweise ohne Mund-Nase-Maske unterwegs gewesen.

Bußgeld für die Radler

Die Streifenbeamten hatten laut Polizeipräsidium Schwaben Nord deswegen den Fall aufgenommen und ihn, wie üblich, zur Bearbeitung an die Stadt Augsburg weitergeleitet. Laut Bußgeldkatalog würden in diesem Fall 250 Euro fällig.

Twitter-User bittet um Aufklärung

Auf den Fall machte ein Augsburger Twitter-User aufmerksam, der fragte, wie das sein könne, wo doch radeln ohne Maske laut Webseite der Stadt Augsburg ausdrücklich als Individualsport erlaubt sei.