Verwirrung um Amtsblatt: Distanzunterricht in Weilheim-Schongau

Immer freitags entscheidet sich momentan, für welche Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie Homeschooling angesagt ist, und welche Klassen Wechselunterricht haben. Ausschlaggebend dafür ist der vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Sieben-Tage-Inzidenzwert vom Freitag. Im Landkreis Weilheim-Schongau gab es dazu gestern einige Verwirrung.

Großteil der Schüler bleibt im Distanzunterricht

In einem Amtsblatt hieß es, dass man unter dem Schwellenwert von 100 liege, und deshalb Wechselunterricht für alle gelte. Der zugrunde gelegte Inzidenzwert war aber der von Donnerstag. Am Freitag wies das RKI den Wert 108 aus. "Wer soll da noch durchblicken?" - kommentierten mehrere BR24-Leser.

Das Landratsamt hat nun auf eine Anfrage von BR24 reagiert und mitgeteilt, dass das Amtsblatt berichtigt sei. Es gilt die strikte Regelung für die Inzidenz über 100: Nur Abschlussklassen und die Jahrgangsstufen 4 an Grundschulen und 11 an Gymnasien und Fachoberschulen haben kommende Woche Wechselunterricht. Alle andern müssen in den Distanzunterricht. In Kitas gilt Notbetreuung.

Schulen hatten bereits reagiert

Einige Schulen des Landkreises hatten am Freitag bereits auf ihren Webseiten klargestellt, dass sie entgegen der amtlichen Bekanntmachung die über-100-Regeln umsetzen. Wie es zu den Ungereimtheiten kam, ist weiter unklar.