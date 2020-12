Verwirrung bei Corona-Tests in der Tagespflege

Die Flut an Informationen, Handlungsempfehlungen und Anweisungen rund um die Corona-Tests sorgt bei den lokalen Behörden für viel Arbeit. So hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am 14. Dezember eine aktualisierte Handlungsempfehlung speziell für Tagespflegeeinrichtungen herausgegeben. In dieser heißt es, dass auch Einrichtungen der teilstationären Pflege die Möglichkeit haben, mit dem örtlichen Gesundheitsamt Termine für Testungen des Personals zu vereinbaren. Das ist jedoch sowohl bei den Tagespflegeeinrichtungen, als auch beim Würzburger Gesundheitsamt in der Flut an Informationen nicht rechtzeitig registriert worden.

Informationen kommen vom Ministerium

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Tagespflegeeinrichtungen noch keine entsprechenden Anträge beim Gesundheitsamt in Würzburg gestellt haben. Wie der Leiter des Testmanagements für Stadt und Landkreis Würzburg, Paul Justice, auf Anfrage einräumt, habe man diese Handlungsempfehlung erst nach einer Nachfrage des BR gelesen. Das Gesundheitsamt sei aber nicht dafür verantwortlich, die Einrichtungen mit solchen Informationen zu versorgen. Dafür müsse das Gesundheitsministerium beziehungsweise das LGL sorgen.

Flut an Neuregelungen führen zu Zeitverzug

Dass das Gesundheitsamt Würzburg von dieser Regelung noch keine Kenntnis hatte, sei der Situation geschuldet. Paul Justice verweist in diesem Zusammenhang auf die Flut an Neuregelungen, die tagtäglich bei ihm eingehen. Zurzeit seien die Arbeitstage bei ihm teilweise 15 Stunden lang. Zudem sei man momentan dabei, drei neue Teststellen im Landkreis und eine in der Stadt Würzburg zu installieren. Da bleibe oft nur am Abend Zeit, die Mails abzuarbeiten.

Tests für Tagespflegeeinrichtungen möglich

Zu den Tests für die Beschäftigten der Tagespflegeeinrichtungen sagt Paul Justice: "In der gegenwärtigen Situation ist es uns möglich den Beschäftigten Zeitfenster an der Talavera in Würzburg anzubieten." Sollte es den Mitarbeitenden in den Einrichtungen aber nicht möglich sein, zum Testzentrum zu kommen, könnten die Tests auch in den Einrichtungen stattfinden. Hier müssten dann Termine vereinbart werden. "In der momentanen Situation ist das möglich", so Justice. Es könne aber durchaus sein, dass sich die Lage verschärfe. Dann sei eine Testung des Personals in den Tagespflegen möglicherweise nicht mehr möglich.

Im Landratsamt Aschaffenburg sind bereits Anfragen von Tagespflegen eingegangen. Wie dort damit umgegangen werde, müsse aber intern noch abgestimmt werden, so eine Sprecherin auf Anfrage. Die Kapazitäten seien derzeit aber eng.