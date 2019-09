Verwirrter löst Großeinsatz in Nürnberg aus

Weil der 31-Jährige andere Bewohner des Hauses in der Albertstraße am Dienstagabend (03.09.19) mit einem Knüppel bedrohte und - wie es heißt – ankündigte, sie "abzustechen", rückte die Polizei sogar mit Spezialeinheiten an.

Lage war zunächst unklar

Zunächst bedrohte er auch die erste eintreffende Streifenbesatzung mit dem Knüppel. Da die Hintergrundermittlungen ergeben hatten, dass der Mann möglicherweise auch Schusswaffen haben könnte, forderte die Einsatzleitung eine Verhandlungsgruppe und Spezialeinheiten an. Das Gebäude wurde abgeriegelt, angrenzende Straßen wurden gesperrt. Mitglieder der Verhandlungsgruppe versuchten, den 31-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Er zeigte sich lediglich am Fenster – mit einem Messer in der Hand.

Kein Widerstand bei der Festnahme

Gegen 21:45 Uhr öffneten Spezialeinheiten die Wohnungstür und konnten den 31-Jährigen widerstandslos festnehmen. Auch hier machte er einen psychisch ungeordneten Eindruck, berichtet die Polizei. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Bei dem Knüppel handelte es sich um einen etwa 1,70 Meter langen Ast. Schusswaffen wurden in der Wohnung nicht gefunden. Der Mann wurde schließlich in der Psychiatrie untergebracht.