Verwirrter Klinikpatient verletzt Zimmergenossen mit Schere

In einem Regensburger Krankenhaus hat ein Patient seinen Zimmergenossen mit einer Schere angegriffen und dabei am Hals verletzt. Der 65 Jahre alte Angreifer konnte von Klinikmitarbeitern überwältigt werden, wie die Polizei am Mittwoch zu dem Vorfall vom Vortag mitteilte.

Angreifer war nach OP verwirrt

Der Polizei zufolge gibt es Hinweise, dass der Mann an einem sogenannten postoperativen Delir litt. Das ist eine Form der geistigen Verwirrung, wie sie zum Beispiel nach Herzoperationen gelegentlich festgestellt wird. In diesem Fall könnte der Angreifer schuldunfähig sein. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden und jetzt in medizinischer Betreuung, teilte die Polizei weiter mit.

Opfer nur leicht verletzt

Bei dem Opfer handelt es sich um eine 72 Jahre alten Mann. Er wurde bei dem Angriff nur leicht verletzt, wie es weiter hieß. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.