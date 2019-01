02.01.2019, 07:31 Uhr

Verwirrt und mit Katze in der Tasche

Eine Frau wurde von Polizisten am Silvesternachmittag am Bahnhof von Lichtenfels kontrolliert. Sie wirkte verwirrt und führte ein Einhandmesser und Haschisch mit sich. In ihrer Tasche fanden die Polizisten dann auch noch eine Katze.