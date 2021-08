Verwirrt nach einer OP - Modellstation in Nürnberg gegen Delir

Ein Delir sei schrecklich, erzählt die 78-jährige Petra Danis. Sie erinnert sich noch lebhaft an ihre Knie-Operation, nach der sie in den Zustand eines akuten Verwirrtheitssyndroms fiel. "Ich war sehr nervös und kribbelig, bin nur noch hin und her gerannt". Auf dem Boden habe sie plötzlich blaue Flecken gesehen und Angst bekommen. Das sei für sie eine schlimme Erfahrung gewesen, die sie nicht noch einmal machen möchte. Mit ihren Beschreibungen will sie dazu beitragen, dass mehr Menschen über das Thema Delir erfahren. Denn umfassende Informationen für Patientinnen und Patienten helfen, dass sie weniger gestresst und ängstlich bei einem Klinikaufenthalt sind. Das ist einer von mehreren Faktoren, die einem Delir vorbeugen können.

Wo bin ich? Symbole helfen bei der Orientierung

Vor allem ältere Menschen können durch eine stationäre Behandlung und die Folgen einer Narkose leichter die Orientierung verlieren. Das ist sehr belastend für die Betroffenen, aber auch für die Pflegekräfte. Besser als Beruhigungsmittel wirkt ein beruhigender Umgang mit Delir-gefährdeten Patienten. Sie sollen sich nicht verloren vorkommen, auch nicht räumlich. So werden auf der Modellstation verschiedene Symbole wie beispielsweise ein blauer Vogel an der Zimmertür und am Nachttisch neben dem Bett angebracht, da dies ein älterer, vielleicht dementer Mensch besser wiedererkennt als Zimmernummern. Darüber hinaus sollen Uhren und Kalender bei der zeitlichen Orientierung helfen. Außerdem sollen Merkzettel die Patienten im Tagesablauf unterstützen.

Delir ist eine Erkrankung

Auf der demenz- und delirsensiblen Modellstation machen die Pflegekräfte zweimal täglich ein sogenanntes Screening bei Patienten ab 70 Jahren. Dabei fragen sie verschiedene Dinge ab wie den familiären Hintergrund, persönliche Vorlieben und Risikofaktoren für Demenz und Delir. Wenn sich dabei Auffälligkeiten herausstellen, werden die Altersmediziner gerufen. In der interdisziplinären Zusammenarbeit wird dann gemeinsam nach Lösungen gesucht. "Es geht vor allem darum, dass Ärzte und Pflegekräfte erkennen, dass das Delir eine Erkrankung ist. Sie erfordert einen empathischen Umgang mit den Betroffenen, um ihre Erregung zu mildern", erklärt Professor Markus Gosch, Chefarzt für Geriatrie am Klinikum Nürnberg.

Wenn das Gehirn versagt

Ein Delir hat nichts mit Alkoholmissbrauch zu tun, sondern ist ein Versagen des Gehirns. Dahinter stecken meist Stoffwechselprozesse. Ein typischer Auslöser sei eine Narkose, erläutert Gosch. So sei beispielsweise bekannt, dass das Risiko ein Delir zu erleiden geringer ist, wenn man vor einer Operation keine Schlaftabletten nehme. Während und nach der Narkose wirken sich opiathaltige Mittel mitunter kurzfristig negativ auf das Gehirn aus, doch sie können je nach Art der Operation nicht immer vermieden werden.

Gewohnter Alltag statt Klinikroutine

Damit sich die Patienten gut aufgehoben fühlen, gibt es außerdem die Möglichkeit, dass Angehörige im selben Zimmer übernachten, oder dass es nachts eine Sitzwache gibt sowie ehrenamtliche Demenzbegleiter. Letztlich sind es viele verschiedene Dinge, die dabei helfen können, ein Delir zu vermeiden. "Wir versuchen beispielsweise, den Patienten einen ähnlichen Tagesablauf wie daheim zu bieten, statt die übliche Klinikroutine", erklärt Oberarzt Dr. Tilmann Klein von der Klinik für Urologie. So wird darauf Rücksicht genommen, ob sich der Betroffene normalerweise lieber eher früher am Tag wäscht oder später.

Ausweitung auf weitere Stationen

Für das Modellprojekt wurden Pflegekräfte zwei Monate lang zum akuten Verwirrtheitssyndrom geschult. Die pflegerische Koordinatorin Andrea Nätscher sieht bereits einen positiven Effekt: "Aus den Schulungen sind immer mehr Fallbesprechungen geworden, und das zeigt, dass sich das Team gut mit dem Thema Delir beschäftigt". Das Modellprojekt auf der demenz- und delirsensiblen Station in der Klinik für Urologie wird wissenschaftlich begleitet und bis Ende April 2022 ausgewertet. Ziel ist es, die Ergebnisse auf weitere Stationen zu übertragen und das medizinische und pflegerische Personal sowie die Ehrenamtlichen entsprechend weiterzubilden.

Positives Beispiel

Petra Danis, die nach einer Knie-Operation ein Delir erlitten hat, wünscht sich, dass möglichst viele Menschen diese Informationen lesen. Und sie rät, das Thema Delir bei einem Krankenhausaufhalt anzusprechen. Auf dieser Weise ist ihr dieser Verwirrtheitszustand nach der zweiten Knie-Operation erspart geblieben. Denn die Ärzte und Pflegekräfte haben es erfolgreich geschafft, ein Delir bei der 78-Jährigen zu vermeiden.