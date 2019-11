Verwirrender Tweet zu kostenlosem MVV - Reiter: "Schmarrn"

Klimaproteste am Freitag

Am weltweiten Klimaaktionstag der Schüler- und Studentenbewegung "Fridays for Future" an diesem Freitag werden auch in München wieder Tausende Demo-Teilnehmer erwartet. "Fridays for Future" geht auf die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg zurück, die sich für eine klimafreundlichere Politik einsetzt.