Verwechslungsgefahr – Pilz-Experten geben Sammlern Tipps

Winfried Brandmaier vom Pilzverein Augsburg Königsbrunn mach sich mit einer Gruppe auf den Weg in den Wald. Die Sammler sollen Pilze finden, um sie sich dann mit einem Experten anzusehen. "Ich möchte alle bitten, nicht nur Pilze mitzunehmen, die man essen kann, sondern auch kleinere, unbekannte Pilze", weist Brandmaier seine Zuhörer an. Es sind Pilzesammler aus dem Verein, die sich mal mehr, mal weniger auskennen, auf jeden Fall aber auf Nummer sicher gehen wollen.

Der Gallenröhrling ruiniert ein ganzes Essen

Neben Winfried Brandmaier ist auch Günther Groß als Experte des Pilzvereins mit dabei. Er entdecke ein Exemplar, das er nicht in die Pfanne schneiden würde: Der Pilz ähnelt mit seinem braunen Hut einem Steinpilz. Die Röhren unter dem Hut aber, die unterscheiden sich von denen des beliebten Speisepilzes. Groß erklärt den Unterschied: "Ich sehe bei den Röhren, dass sie keinen Gelbton haben, sondern fast schmutzig grau sind und sich auf Druck röten." Außerdem hat der eingesammelte Pilz einen braunen Stiel mit einem dunklen Netz. Groß identifiziert ihn deshalb als Gallenröhrling. Er gilt nicht als giftig, schmeckt aber sehr bitter. "Wenn sie den mit dem Steinpilz verwechseln, können Sie Ihr Essen wegschmeißen", sagt Groß.

Wanderungen im Wald und Beratung auf dem Augsburger Stadtmarkt

Ärgerlich wäre es also so einen Gallenröhrling mit einem Korb voller Steinpilze mit nach Hause zu bringen, aber immerhin nicht gefährlich. Die Experten des Pilzvereins erinnern sich allerdings auch an schwere Vergiftungen bei Sammlern, bis hin zu einem Todesfall. Ihr Verein veranstaltet deshalb regelmäßig solche Pilz-Wanderungen. Einmal in der Woche gibt es außerdem eine Beratung in der Viktualienhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt: immer montags ab 16 Uhr.

Nicht abschneiden: nur mit ausgerissenen Pilzen zur Beratung

Wer sich bei dem wöchentlichen Termin Rat holen will, muss den Pilz als Ganzes mitbringen und ihn dafür aus dem Boden reißen anstatt ihn abzuschneiden. Der Grund ist, dass es Pilze gibt, die man an Merkmalen ganz unten an ihrem Stiel erkennt. Dazu gehört etwa der giftige Knollenblätterpilz, der sich unter anderem durch eine Knolle am Stiel von den beliebten Champignons unterscheidet.