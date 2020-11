Kulmbach: Zahnarzt verschickt Wahlwerbung an Patienten

Der Kulmbacher Zahnarzt und Stadtrat Peter Bastobbe (CSU) soll vor der Kommunalwahl 2020 Patientendaten für Wahlwerbung missbraucht haben. Jetzt hat das Landesamt für Datenschutzsicherheit Bastobbe in dieser Angelegenheit verwarnt.

Fall Bastobbe: Adressdaten gelten als wenig sensibel

Von einer Geldbuße sehe das Landesamt aus Gründen der Verhältnismäßigkeit aber ab, heißt es auf Nachfrage des BR. Unter anderem deshalb, weil Bastobbe erstmals gegen den Datenschutz verstoßen habe, aber auch, weil es sich bei Adressdaten um Daten handle, die als wenig sensibel eingeschätzt werden.

"Adressdaten sind zwar personenbezogene Daten, sind von ihrer Sensibilität her jedoch eher im unteren oder gegebenenfalls höchstens mittleren Bereich anzusiedeln", erklärt Alexander Filip vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht.

Umfang des Datenmissbrauchs wird nicht ermittelt

In wie vielen Fällen Bastobbe Wahlwerbung an Patienten verschickt hatte, ist unklar. In einer Stellungnahme an das Landesamt für Datenschutzsicherheit habe der Zahnarzt selbst von einer geringen Anzahl gesprochen. An der Richtigkeit dieser Aussage gebe es keine Zweifel, so ein Sprecher der Behörde.

Dafür spreche auch, dass sich bei der Behörde selbst, nur zwei Opfer des Datenmissbrauchs gemeldet hätten. Der genaue Umfang sei daraufhin nicht ermittelt worden, für die Bewertung des Falles sei er auch nicht entscheidend. Betroffenen Patienten stehe es frei, zivilrechtlich gegen den Datenmissbrauch des Zahnarztes vorzugehen, heißt es aus dem Landesamt.

Bastobbe äußerte sich bisher nicht

Der Datenmissbrauch war bekannt geworden, nachdem sich Patienten des Zahnarztes an die Medien gewandt hatten. Für seine Verfehlungen war Bastobbe bereits von der Bayerischen Landeszahnärztekammer und dem Zahnärztlichen Bezirksverband Oberfranken kritisiert worden. Gegenüber dem BR wollte sich Bastobbe nicht zu dem Fall äußern.

Der Zahnarzt betreibt eine Praxis in Mainleus im Landkreis Kulmbach. Er ist für Kulmbachs früheren Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) in den Stadtrat nachgerückt. Dieser hatte sein Mandat nach der verlorenen Bürgermeisterwahl nicht wahrgenommen.