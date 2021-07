Verwaltungsrichter fahren Nachtschichten wegen Corona

Die Corona-Pandemie hat die Verwaltungsgerichte und den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht. Denn: Regelungen wie die Maskenpflicht beispielsweise an Schulen, das Beherbergungsverbot oder die Ausgangsbeschränkungen sorgen an den Gerichten für Extra-Arbeit, diese Zwischenbilanz zogen die Richter jetzt bei der Präsidententagung in München.

Konkret heißt das: 1.140 Verfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof seit Beginn der Krise beschäftigt (22.3.2020 bis 30.6.2021). In 900 Fällen wurden bereits Entscheidungen getroffen. Weil das vom zuständigen Senat kaum zu bewältigen war, wurde er zeitweise von drei auf sechs Richter aufgestockt.

"Riesenarbeit unter erhärteten Bedingungen"

Ein anderer Senat kümmert sich um versammlungsrechtliche Verfahren – etwa um Querdenker-Demos. Anspruchsvoll und wegen der unmittelbar bevorstehenden Termine "immer eilig" sei das, sagt VGH-Präsidenten Andrea Breit. Da habe man auch Nachtschichten eingelegt. In der Summe spricht sie von einer "Riesenarbeit unter erhärteten Bedingungen" der strengen Corona-Regeln, die auch bei Gerichtsverhandlungen gelten.

Davon abgesehen sieht Breit aber auch einen positiven Aspekt der Pandemie: "Die Digitalisierung wurde durch Corona stark angeschoben."

Weitere Herausforderung der Richter: Viele Asylverfahren

Abgesehen von Corona ist übrigens die weiter hohe Zahl an Asylverfahren eine zweite große Herausforderung für die Richter. Diese machen laut Breit am Verwaltungsgericht München aktuell die Hälfte aller Verfahren aus. In den vergangenen Jahren war der Anteil allerdings auch schon deutlich höher. Am 1. Januar 2018 waren bayernweit noch 41.000 solcher Verfahren anhängig. 2018 gingen 23.500 neue Fälle ein, 2019 waren es 20.500 und 2020 etwa 13.500. Andrea Breit geht davon aus, dass zum Ende des laufenden Jahres 2021 noch etwa 16.000 unerledigte Verfahren übrig sein werden.