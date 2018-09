Verwaltungsrat diskutiert über Bezirkskliniken-Chef Nawratil

Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken will heute die Ergebnisse einer Sonderprüfung diskutieren und Konsequenzen beraten. Das Prüferteam aus Rechtsanwälten und Wirtschaftsfachleuten hatte darin zahlreiche Unregelmäßigkeiten festgestellt – viele davon gehen offenbar auf das Konto von Klinikchef Helmut Nawratil.

Vorermittlungen durch die Staatsanwaltschaft

Vor allem bei Bauvorhaben und der Vergabe von Aufträgen seien dem Kommunalunternehmen schwere Fehler unterlaufen, heißt es in dem Bericht. Diese könnten einen finanziellen Schaden in Millionenhöhe bedeuten und sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Vorermittlungen eingeleitet und den Sonderbericht angefordert, um die Sach- und Rechtslage zu prüfen.

Zukunft von Nawratil ungewiss

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und Präsident des Bezirkstags, Richard Bartsch (CSU), hatte vergangene Woche angekündigt, nicht gleich einen Schiedsspruch über Klinik-Vorstand Nawratil zu fällen. Zuerst sollten die Ergebnisse des Prüfberichts aufgearbeitet werden. Für die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen steht allerdings auch die Zukunft des Unternehmenschefs zur Debatte.

SPD und Grüne fordern fristlose Kündigung Nawratils

Die CSU will zunächst prüfen, ob Helmut Nawratil abberufen und freigestellt werden kann, bis eine endgültige Bewertung der Prüfungsergebnisse vorliegt. SPD und Grüne gehen einen Schritt weiter. Sie fordern die fristlose Kündigung Helmut Nawratils und wollen sogar Strafanzeige gegen den Vorstand erstatten. Außerdem soll die Organisationsstruktur des Klinikums überarbeitet werden, so dass künftig nicht mehr nur ein einzelner Mensch an der Führungsspitze steht.