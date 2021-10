Verwaltungsgerichtshof kippt Söders erste Ausgangsbeschränkung

Als sich im Frühjahr 2020 die erste Corona-Welle in Deutschland ausbreitete, setzten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Staatsregierung auf besonders strenge Regeln: Während die anderen Bundesländer Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum einführten, ging der Freistaat ein Stück weiter und verhängte eine "vorläufige Ausgangsbeschränkung": Demnach war das "Verlassen der eigenen Wohnung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt" - dazu zählten unter anderem der Weg zur Arbeit oder zum Arzt, Einkäufe, und der Besuch bei Lebenspartnern. "Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren", hieß es in der bayerischen Corona-Verordnung vom 31. März 2020.

Die entsprechenden Passagen der Verordnung, die vom 1. bis 19. April 2020 galt, hat der 20. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in Ansbach nun für unwirksam erklärt. Zwar sei die Ausgangsbeschränkung "grundsätzlich geeignet" gewesen, die Übertragung des Coronavirus zu hemmen. In ihrer konkreten Ausgestaltung sei es aber "keine notwendige Maßnahme" gewesen, heißt es in dem Beschluss, der dem BR vorliegt. Denn die Regelung "so eng gefasst" gewesen, dass sie gegen das "Übermaßverbot" verstoßen habe. Somit sei die Ausgangsbeschränkung unverhältnismäßig gewesen. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" über die Entscheidung berichtet.

Richter: Das mildere Mittel wählen

Der Beschluss enthält dabei eine klare Botschaft des Verwaltungsgerichtshofs an die Politik: Bei der Auswahl von Schutzmaßnahmen müsse "von mehreren gleich geeigneten Mitteln" jenes gewählt werden, das die Grundrechte am wenigsten belaste. "Im vorliegenden Fall kämen als mildere Maßnahme Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum in Betracht, da diese den Aufenthalt von Einzelpersonen im öffentlichen Raum unberührt lassen", so die Richter.

Das Argument des Freistaats, dass die restriktivere Beschränkung im Vergleich immer die "besser geeignete" Maßnahme sei, lassen die Richter nicht gelten: Diese Aussage sei in ihrer Allgemeinheit "unzutreffend".

"Infektiologisch unbedeutend"

Darüber hinaus war die vorläufige Ausgangsbeschränkung in ihrer konkreten Form nach Meinung des Verwaltungsgerichtshofs auch "unangemessen": "Es ist nicht ersichtlich, warum die Gefahr der Bildung von Ansammlungen eine landesweite Ausgangsbeschränkung rechtfertigen sollte, zumal diese Gefahr lediglich an stark frequentierten Lokalitäten bestanden haben dürfte", heißt es in dem Beschluss: "Hier wären auch regionale und örtliche Maßnahmen das mildere Mittel gewesen." Laut Verwaltungsgerichtshof ist es "für sich gesehen infektiologisch unbedeutend", ob sich eine Person allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts außerhalb der eigenen Wohnung im Freien aufhält.

Gegen den Beschluss ist eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen - "weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat".