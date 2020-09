Verwaltungsgerichtshof kippt Grillverbot in Bayern

Ein Münchner hat mit einer Normenkontrollklage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof das bayernweite Grillverbot auf öffentlichen Plätzen gekippt. Der 45-jährige Grillfan empfand es als überzogen, dass Grillen in der Öffentlichkeit von der Staatsregierung seit dem 19. Juni aus Infektionsschutzgründen allgemein untersagt worden war.

Allgemeines Grillverbot "unverhältnismäßig"

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gab der Normenkontrollklage des Münchners heute Recht. Ein allgemeines Grillverbot unabhängig von der Teilnehmerzahl sei unverhältnismäßig, heißt es in der Begründung. Mit diesem Beschluss ist Grillen an öffentlichen Plätzen in Bayern damit wieder erlaubt, sofern die allgemeinen Corona-Vorsichtsmaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden. Angehörige zweier Familien oder bis zu 10 Personen dürfen sich demnach in der Öffentlichkeit als Gruppe jetzt auch zum Grillen treffen.

Kläger freut sich über Urteil

Der Kläger zeigte sich erfreut über seinen Erfolg vor dem Verwaltungsgerichtshof: "Ich bin sehr erleichtert, dass unser Rechtssystem funktioniert und hoffe, dass ich damit vielen Familien in Bayern eine Freude gemacht habe,“ so der Kläger im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.