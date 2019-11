Verwaltungsgericht Würzburg weist Klage von Tierärztin ab

Die Tierärztin wollte von der Verwaltungsgemeinschaft Ebern 543 Euro für eine nach einem Verkehrsunfall gefundene Katze, die sie im März vor einem Jahr behandelt hatte. Ein Eigentümer des Tieres konnte nicht ermittelt werden und das Tierheim in Haßfurt existiert nicht mehr. Die Verwaltungsgemeinschaft wollte die Kosten nicht übernehmen, weil sie nicht unmittelbar informiert worden sei und weil sie keinen unmittelbaren Behandlungsvertrag mit der Tierärztin hatte. Das Gericht wies die Klage der Tierärztin ab, weil die Behandlung unmittelbar, heißt sofort, der Kommune hätte angezeigt werden müssen.

Streit um Behandlungskosten

Die Gemeinde des Fundortes gilt per Gesetz als sogenannte Fundbehörde. Menschen, die ein Tier finden, könnte der Prozess helfen zu entscheiden, wohin sie das Tier bringen: in ein Tierheim, zu einem Tierarzt oder zur Gemeinde. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte 2018 in mehreren Fällen, dass Gemeinden nicht zahlen müssen, wenn die Tiere nicht direkt bei ihnen abgeliefert werden. Im aktuellen Fall gab es laut der Ärztin aber vorab eine Zusage des Veterinäramtes, dass die Gemeinden die Kosten zwischenzeitlich übernehmen würden. Das zuständige Landratsamt bestätigte, dass es ein Rundschreiben gab - verneint aber eine zugesicherte Kostenübernahme.