Verwaltungsgericht verpflichtet Airbnb zur Herausgabe der Daten

Es ist ein Etappensieg für die Stadt München. Denn Airbnb will wie erwartet weitere rechtliche Schritte prüfen, wie es von Seiten des Internet-Plattform-Betreibers hieß. Doch zumindest in erster Instanz sind die Argumente von Airbnb, warum es die Daten nicht herausgeben möchte, vom Gericht nicht anerkannt worden. Weder der Datenschutz noch der Unternehmenssitz in Dublin.

Münchner Ermittler dürfen ran an die Daten von Airbnb

Das sogenannte Zweckentfremdungsverbot gibt also Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Möglichkeit, seine Ermittler auch mit Daten der Internet-Plattform zu versorgen:

"Es geht einfach darum, dass wir diejenigen in München, die anstatt ihre Wohnungen an einen dauerhaft zu vermieten, an viele viele und im Jahr in kurzen Zeitabständen vermieten, also so eine Art Hotel daraus machen, die wollen wir eigentlich vermeiden. Wir wollen, dass diese Wohnungen dem Mietmarkt zur Verfügung stehen, deswegen müssen wir uns auch mit Airbnb anlegen." Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)

Die Stadt hatte es bereits mit Zwangsgeld-Androhung versucht. Auch dagegen hatte das Unternehmen geklagt.

Vermietung bis zu acht Wochen ist erlaubt

Jeder muss – sollte die Entscheidung rechtskräftig werden – auch rückwirkend Daten herausgeben, wie Namen und Adressen, aber nur bei einen längeren als der erlaubten Buchungsdauer:

"Die derzeitige Regelung, die acht Wochen vorsieht, ist schon okay. Wir wollen wirklich dieses gewerbsmäßige Vermieten vermeiden. Wenn jemand sagt, ich verdien mir was dazu, dadurch, dass ich während der Wiesn' meine Wohnung vermiete, Geld dazu, und es gibt dafür Kunden, dann kann ich das schon verstehen. Wenn junge Menschen sich auf diese Weise fremde Städte anschauen, kann ich es auch verstehen." Dieter Reiter

In München mussten die meisten Bußgelder – insgesamt fast 900.000 Euro – vor allem Vermieter bezahlen, die Medizintouristen beherbergten, vor allem im mit vielen Kliniken bestückten Stadtteil Bogenhausen offenbar für manche ein lukratives Geschäft.

Das bayerische Zweckentfremdungsverbot wird bisher nur in München angewandt, glaubt der bayerische Städtetagspräsident Gribl könnte aber auch woanders nützlich sein.

"Zum Beispiel auch Städte, wo's Universitäten gibt und entsprechende Angebote und knappen Wohnraum, wie Regensburg, Augsburg oder ich denke auch mal Nürnberg. Ich kann's nicht im Detail genau sagen, wo das der Fall sein wird. Da muss man sehr genau differenzieren und genau hinschauen." Augsburgs OB Hans Gribl (CSU)

Andere europäische Städte wie z.B. Berlin, haben sich mit Airbnb bereits auf ein Registrierungssystem geeinigt, mit dem besser nachvollziehbar ist, welcher Anbieter erlaubte Inserate geschaltet hat. Ein Vertreter des Unternehmens hatte im Gericht auch der Stadt München dazu Gespräche angeboten. Oberbürgermeister Dieter Reiter sieht aber auch die Internet-Plattformen in der Pflicht, unerlaubte Angebote von vornherein auszusieben.

"Da muss dann halt auch Airbnb dafür gerade stehen. Das heißt, da muss dann auch Airbnb dafür gerade stehen, das heißt, die müssten entsprechende Verträge mit den Vermieterinnen und Vermietern schließen, um das auszuschließen. Das wäre der richtige Weg. Ein bisschen mehr Belastung für, die, die richtig viel Geld damit verdienen." Münchens OB Dieter Reiter

Solange das nicht der Fall ist, müssen in München vor allem die Sonderermittler der Stadt schwarze Schafe aufspüren. Erst im November sind sie auf elf aufgestockt worden.