Verwaltungsgericht Regensburg wird 75 Jahre alt

Das Verwaltungsgericht in Regensburg feiert am Montag seinen 75. Geburtstag. Präsident Martin Hermann sagte anlässlich des Jubiläums: "Das Verwaltungsgericht Regensburg stellt seit 75 Jahren die rechtliche Kontrolle von Behördenentscheidungen in den beiden Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz in bewährter Weise sicher. Der zentrale Gerichtssitz in Regensburg gewährleistet dabei eine enge Verbundenheit zu allen Teilen des Gerichtsbezirks."

Im Laufe der Jahrzehnte erweitert

Wie das Verwaltungsgericht mitteilt, bestand es bei Gründung zunächst aus einem Gerichtspräsidenten und einem Verwaltungsgerichtsrat. Im Laufe der Jahre wurde es laufend personell, technisch und räumlich angepasst, um die steigende Zahl der Streitverfahren bearbeiten zu können.

Aktuell besteht das Verwaltungsgericht Regensburg aus 16 Kammern, in denen 56 Berufsrichterinnen und -richter tätig sind. Sie werden dabei von 53 Mitarbeitern der Gerichtsverwaltung unterstützt. "Bei Kammersitzungen lassen zudem etwa 380 ehrenamtliche Richterinnen und Richter ihre Lebenserfahrung in die Urteilsfindung mit einfließen", so das Gericht.

Streitfälle von Asyl bis Windräder

Das Verwaltungsgericht Regensburg befindet sich seit 1960 in einem historisch wertvollen ehemaligen Patrizierhaus am Haidplatz, das um 1300 errichtet wurde. Am Verwaltungsgericht werden unter anderem Klagen gegen Infrastrukturmaßnahmen (wie den Bau von Straßen, Wasserkraftanlagen oder Windrädern), Nachbarschaftsstreitigkeiten und Fälle im Asylbereich verhandelt - zuletzt auch zahlreiche Verfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Noch ist das Gericht für die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz zuständig. In einem monatelangen Gezerre bekommt Niederbayern aber sein eigenes Verwaltungsgericht. Wie das Wirtschaftsministerium Mitte des Jahres bestätigt hat, kommt das Gericht nach Freyung in den Landkreis Freyung-Grafenau.