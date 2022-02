Münchner Gericht: Verkürzung des Genesenenstatus rechtswidrig

Die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs Monaten auf 90 Tage ist aus Sicht des Verwaltungsgerichts München vorläufig rechtswidrig. Wie das Gericht mitteilt, hat es am heutigen Dienstag drei Eilanträgen von Bürgern gegen ihre jeweils örtlich zuständigen Landratsämter beziehungsweise Gesundheitsämter stattgegeben. Die drei Genesenen hatten von diesen gefordert, ihren ursprünglichen Genesenenstatus wiederherzustellen.

Beschlüsse gelten nur für Antragsteller

Die zuständigen Kammern kamen zu dem Ergebnis, dass die Verkürzung des Genesenenstatus voraussichtlich rechtswidrig ist. Auch das Verwaltungsgericht in Ansbach und Gerichte in Berlin und Hamburg hatten ähnlich entschieden. In Deutschland war der Genesenenstatus Mitte Januar auf Basis neuer Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auf eine Zeitspanne von höchstens 90 Tagen verkürzt worden.

Zuvor hatten die Betroffenen ein halbes Jahr lang den Status. Die Entscheidung hatte für viel Kritik gesorgt. Bund und Länder haben mittlerweile entschieden, dass künftig nicht mehr das RKI für die Zeitspannen-Festlegung zuständig sein soll.

Mit den heutigen Beschlüssen wurde deshalb vorläufig festgestellt, dass die Antragsteller für den Zeitraum von sechs Monaten nach ihrem erstmaligen positiven PCR-Test als genesen gelten. Die heutigen Beschlüsse gelten jedoch nur für die jeweiligen Antragsteller. Gegen die Entscheidungen kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt werden.

Gericht zweifelt an Rechtmäßigkeit des geänderten Genesenenstatus

Nach Ansicht der Kammern bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit und damit Anwendbarkeit des geänderten Genesenenstatus. Die "Delegation der Entscheidung" über die Dauer des Genesenenstatus von der Bundesregierung auf das Robert Koch-Institut verstoße angesichts der Bedeutung für die Ausübung von Grundrechten gegen den verfassungsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatz, urteilten die Münchner Richter.

Unterschiedlicher Status von Geimpften und Ungeimpften

Genesenen Personen als auch für die Kontrolle von Nachweisen verantwortlichen Privatpersonen sei es mittlerweile unzumutbar erschwert, national gültige von national ungültigen digitalen EU-Genesenen-Zertifikaten zu unterscheiden. Ergänzend wiesen die Kammern darauf hin, dass nicht nachvollziehbar sei, warum zweifach Geimpfte zeitlich unbegrenzt über einen privilegierten Status verfügten, Genesene jedoch lediglich für 90 Tage.

Die Verkürzung des Genesenenstatus sei auch nicht mit der aktuellen Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) abgestimmt, welche eine Auffrischungsimpfung frühestens drei Monate nach der SARS-CoV-2-Infektion empfiehlt.