Verwaltungsgericht bestätigt: Genesenennachweis nur mit PCR-Test

Per Antikörpertest bestimmen, ob man eine Corona-Infektion überstanden hat, klingt simpel, das Ergebnis ist jedoch nicht so valide wie von vielen vermutet. Die Aussagekraft der Test ist begrenzt. Das hat nun das Verwaltungsgericht in Würzburg bestätigt. Dort wollte ein Mann aufgrund eines positiven Antikörpertests einen Genesenennachweis erwirken und scheiterte.

"Genesen": Positiver PCR-Test ist Voraussetzung

Der Mann hatte keinen Nachweis über eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegen können, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß. Bereits das Gesundheitsamt in Aschaffenburg hatte es den Informationen zufolge abgelehnt, dem Mann einen Genesenenausweis auszustellen. Daraufhin klagte er..

Das Verwaltungsgericht verwies in seiner Begründung auf die Covid-19 Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, der zufolge eine Infektion durch Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis – also etwa einen PCR-Test – erfolgt sein muss.

Keinen Anspruch auf Gleichstellung mit Geimpften und Genesenen

Ein Antikörpertest könne auch nach Kontakt mit einem anderen Coronavirus als dem SARS-CoV-2-Virus positiv werden, hieß es in der Begründung des Gerichts. Ganz ohne dass die Person eine Covid-19-Infektion durchgemacht habe. Der Mann habe deswegen keinen Anspruch auf Gleichstellung mit Geimpften oder mit Genesenen, die über einen PCR-Test verfügten. Zudem lasse der Antikörpertest keine Rückschlüsse auf den Infektionszeitpunkt und damit die Dauer der Immunität zu.

Alte Antikörpertests nicht mehr aussagekräftig

Weiter teilten die Richter mit, die Antikörpertests des Mannes stammten von Anfang Dezember und seien nicht mehr aussagekräftig. Gegen den Beschluss kann der Antragssteller Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München einlegen.

Mit Material von der dpa