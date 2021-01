Verwaltungsgericht bestätigt Demo-Verbot in Stein

Eine geplante Ausweich-Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Stein bleibt verboten. Das Verwaltungsgericht Ansbach bestätigte eine entsprechende Entscheidung des Landratsamts Fürth. Die Richter lehnten einen Eilantrag der Veranstalter statt.

199 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Nachdem die Stadt Nürnberg drei Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen am kommenden Sonntag abgelehnt hatte, wollten die Organisatoren auf den Festplatz in Stein ausweichen und meldeten eine Versammlung mit 199 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an.

Konkrete Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Fürther Landratsamt verhängte jedoch ein Verbot weil es in der Versammlung eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere für den Infektionsschutz, sah. Es seien ähnliche Ereignisse zu erwarten wie bei den Kundgebungen am 3. Januar in Nürnberg. Damals hatten mehr als 300 Menschen meist ohne Abstand und Maske demonstriert. Beobachter schätzten die Teilnehmerzahl sogar auf bis zu 600. Die Polizei wurde anschließend dafür kritisiert, Verstöße nicht konsequent geahndet und die Versammlung aufgelöst zu haben.

Verstöße gegen Hygiene-Vorschriften werden erwartet

Auch die Richter am Verwaltungsgericht Ansbach erwarten bei der angemeldeten Veranstaltung in Stein Verstöße gegen die Hygiene-Vorschriften. Es sei davon auszugehen, dass Demonstranten, die in Nürnberg dabei waren, auch nach Stein kommen wollten. Von diesem Personenkreis sei nicht zu erwarten, dass die infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen eingehalten würden. Auch hätten die Organisatoren kein Hygienekonzept vorgelegt. Gegen den Beschluss des Ansbacher Verwaltungsgerichts können die Kläger noch Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen.