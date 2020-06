Verwaiste Rehkitz-Drillinge haben neues Zuhause

Kitze sind gesund und gedeihen prächtig

Die Retter der drei Bambis sind überglücklich, dass ihre Schützlinge so prächtig gedeihen: "Das ist ein ganz tolles Gefühl. Alle sind gesund, schauen gut aus - was willst mehr?", sagt Jagdpächter Wilhelm Ritter. Weil die Rehkitze jetzt zu sehr auf Menschen geprägt sind und deshalb nicht mehr ausgewildert werden können, dürfen sie auf dem riesigen Grundstück bei den Stephls bleiben.

Spendenkonto für die Kitzdrillinge

Die Futterkosten sind allerdings ganz schön hoch. Wolfgang Stephl muss erstens die teure Ziegenmilch kaufen, davon brauchen die drei Kitze etwa sechs Liter am Tag. Aber auch das Aufzuchtfutter geht ins Geld. Wer Stephls ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Fall unterstützen will, kann unter dem Kennwort "Kitzdrillinge" Geld spenden und zwar an den Verein Wildtierhilfe Amerang e.V. Stichwort: Rehkitz-Drillinge, IBAN: DE 96 7116 0000 0106 329241.