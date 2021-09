"Verwaiste Eltern" - Trost in größter Trauer

In den 70er Jahren sagte der Psychoanalytiker Collin Murray Parkes, dass Trauer der stärkste Stress ist, den ein Mensch überhaupt erfahren kann. Wer einen geliebten Menschen verliert, für den bricht die Welt zusammen. Das weiß auch die Münchnerin Christina Dirscherl. Vor fünf Jahren ist ihr großer Bruder Markus sehr plötzlich gestorben. Er hatte ein Hirnaneurysma. Seither nimmt sich die 32-Jährige jedes Jahr die Zeit und besucht ein mehrtägiges Seminar für trauernde Geschwister.

"Die Möglichkeit, meinen Bruder wieder zu mir zu holen"

In dem Trauerseminar kann sich Christina bewusst der gemeinsamen Zeit mit ihrem Bruder erinnern und anderen Betroffenen davon erzählen. Sie verbringt Zeit mit anderen trauernden Geschwistern, beispielsweise versuchen sie – gemeinsam oder jeder für sich – auf kreative Weise neue Verbindungen zu ihren Geschwistern zu entdecken. Wer mag, kann töpfern, malen, basteln, reden oder einfach nur spazieren.

"Hierher zu fahren, ist quasi die Möglichkeit, meinen Bruder wieder zu mir zu holen und hier wird das einfach nicht vergessen", erzählt die 32-Jährige, als wir sie während des Trauerseminars im Kloster Bernried treffen. Seminarleiterin Stefanie Leister sagt, dass trauernde Geschwister oft auf sich alleine gestellt seien oder manchmal sogar den Eltern Beistand leisten müssten.

"Netzwerk Sternenkinder"

Seit 30 Jahren bekommen Betroffene Hilfe und Unterstützung beim Münchner Verein "Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister". In diesem Jahr feiert der Verein Jubiläum und hat gleichzeitig ein neues Projekt ins Leben gerufen, das "Münchner Sternenkinder Netzwerk".

Als Sternenkinder oder auch Engelskinder werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder bald nach der Geburt sterben. In Bayern sind das jährlich etwa 6.500 Kinder. Auf ganz Deutschland gerechnet führen nur zwei Drittel aller Schwangerschaften zu einem gesunden, lebensfähigen Kind.

Für die sehr früh verwaisten Eltern habe es bisher kaum Angebote gegeben, sagt die Geschäftsführerin des Münchner Vereins Susanne Lorenz. "Bei lebenden Kindern ist allen klar, dass das ein gravierendes Ereignis ist, wenn ein Kind verstirbt", so Lorenz. Wenn ein Kind aber noch vor dem Geburtstermin sterbe, sei das "ganz lange totgeschwiegen" worden.

Medizinische Einrichtungen vernetzen und beraten

Gefördert wird das Projekt vom Münchner Gesundheitsreferat. Es bietet in erster Linie Hilfe und Unterstützung für Eltern, ihre Familien und Angehörigen. Das Projekt richtet sich aber auch an Ärzte, Hebammen, Geburtsschwestern und medizinische Mitarbeiter.

Die Internetseite, die derzeit noch im Aufbau ist, soll eine Art Netzwerk sein. Ziel sei es, gynäkologische Praxen, Kliniken und Pränatalzentren über das Thema aufzuklären und zu vernetzen. Die medizinischen Einrichtungen wiederum können dann bereits in der Akutphase betroffene Eltern beraten. "Weil es immer wieder Fragezeichen gib, was die Bestattung oder den Mutterschutz betrifft", erklärt Lorenz.

Für medizinisches Fachpersonal will der Verein künftig auch Fortbildungen und Schulungen organisieren.

Verein feiert verspätetes Jubiläum

In diesem Herbst feiert der Münchner Verein – coronabedingt mit einem Jahr Verspätung – sein dreißigjähriges Bestehen. Unter anderem mit einem Benefizkonzert: Das bayerische Polizei-Kammerorchester wird am 24. September von 19 Uhr an unter dem Motto "Liveerlebnis: Klangmixturen" spielen.

Eine offizielle Würdigung erfährt der Verein zudem von Reinhard Kardinal Marx, dem Erzbischof von München und Freising.