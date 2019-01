Verurteilter Priester soll sich Jugendlichen genähert haben

Laut Johannes Heibel von der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e.V. hat der Priester, der sich im Ruhestand befindet, zeitweise ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe im Raum Marktheidenfeld mitgearbeitet. Dabei soll er sich in auffallender Weise jungen Asylbewerbern genähert und die normale Distanz verloren haben, sagt Heibel.

Zeugen können Vorfälle bestätigen

Bei seinen Recherchen sei Heibel auf mehrere Frauen gestoßen, die diese Vorwürfe bestätigten. Daraufhin hatte Heibel Anzeige erstattet und auch das Bistum Würzburg informiert.