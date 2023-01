Verurteilter Mörder ist auf der Flucht: Polizei warnt

Die Polizei in Regensburg sucht nach einem verurteilten Mörder, der am Donnerstag (05.01.) gegen 14 Uhr aus einem Anwaltszimmer im Regensburger Amtsgericht geflohen ist. Die Beamten suchen aktuell unter anderem mit einem Hubschrauber das Stadtgebiet ab.

Flüchtiger sitzt lebenslange Strafe ab

Der 39-jährige Flüchtige sitzt seit 2011 wegen Mordes und Raub mit Todesfolge in einer Justizvollzugsanstalt, er ist rechtskräftig zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wegen einer Straftat in der JVA sollte er heute am Amtsgericht in der Augustenstraße einem Richter vorgeführt werden. Dabei floh er über ein Fenster im Erdgeschoss in Richtung Dörnbergpark.

Polizei warnt: Mann keinesfalls ansprechen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Mann sieht, soll sich umgehend an die Polizei wenden und den Mann keinesfalls selbst ansprechen, er könnte gewalttätig reagieren.

Die Polizei beschreibt den Flüchtigen mit folgenden Merkmalen: Er heißt Rachid C. (39), ist 1.76 Meter groß, algerisch, hat braune Augen und eine schlanke Figur. C. ist etwa 63 kg schwer, spricht Deutsch mit Akzent, Französisch, Englisch, Arabisch und Italienisch. Er hat schulter- bis ellenbogenlange, krause/wellige dunkle Haare, eine hohe Stirn, einen Vollbart und eine Brandnarbe am Oberarm/Ellenbogen links. Er trägt Schuhgröße 42, ein kariertes Hemd mit roten Merkmalen, eine dunkle Hose und dunkle Sneaker mit weißer Sohle.

Der Artikel wird laufend fortgeschrieben.