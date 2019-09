Verurteilte können Tagessätze künftig in Raten abstottern

Der bayernweiten Einführung ging eine knapp einjährige Pilotierung voraus. Das Projekt "Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen" wurde von Georg Eisenreichs Vorgänger Winfried Bausback im September 2018 bei der Staatsanwaltschaft München I in Kooperation mit der Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe erprobt.

Eisenreich bezeichnet die Erprobung als Erfolg: 76 Verfahren wurden eingeleitet. In weiteren 173 Fällen lagen zwar die Voraussetzungen für eine Geldverwaltung nicht vor, jedoch konnten die Betroffenen erfolgreich in gemeinnützige Arbeit vermittelt werden. Das Gesamtvolumen der verwalteten Geldstrafen beträgt 126.000 Euro, hiervon wurden gut 16.500 Euro bereits getilgt. So konnten 680 Hafttage als Ersatzfreiheitsstrafe vermieden werden.

Betroffene gefährden weder Arbeitsplatz noch Wohnung

Wenn Verurteilte eine Geldstrafe mit Tagessätzen nicht bezahlen und auch nicht abarbeiten können, können sie künftig ihre Strafe quasi in Raten abstottern. Das Modell heißt: Geldverwaltung. Bezieht der Verurteilte zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe, kann dann die Staatsanwaltschaft die Geldverwaltung durch einen externen Träger bewilligen. Dieser lässt sich den Anspruch auf die Transferleistung teilweise abtreten und übernimmt die Ratenzahlung.

Diese Geldverwaltung nützt allen: Die Betroffenen gefährden weder ihren Arbeitsplatz noch ihre Wohnung durch die Haft. Sie werden nicht aus ihrem Alltag herausgerissen, und müssen nicht ins Gefängnis.

Auch der Staat spart viel Geld

Doch auch der Staat spart viel Geld, weil ein Hafttag viel teurer ist als ein niedriger Tagessatz. Prinzipiell gilt: Wer Strafen nicht zahlen kann, muss ersatzweise ins Gefängnis. Um das zu vermeiden, gab es bisher schon das Programm "Schwitzen statt Sitzen". Es sieht gemeinnützige Arbeiten vor, um die Strafe abzuleisten. Das allein hat im letzten Jahr den Menschen und dem Staat 58.000 Hafttage erspart, wie das Justizministerium mitteilte. Die Geldverwaltung ist eine sinnvolle Ergänzung dazu, heißt es von Gefangenhilfe und Justizministerium.

Die Idee ist auch nicht ganz neu. Das Land Niedersachsen zum Beispiel wendet die Geldverwaltung seit rund zehn Jahren an. Bereits 2007 gab es dafür einen Sozialpreis.