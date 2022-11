Verurteilt binnen 24 Stunden: Schneller Prozess für Tankbetrüger

Das Amtsgericht Coburg hat zwei Tankbetrüger bereits 24 Stunden nach der letzten Tat rechtskräftig verurteilt. Die Männer im Alter von 29 und 36 Jahren waren am Mittwoch nach einem Tankbetrug in Bad Rodach geschnappt worden.

Tankbetrüger müssen auch Führerschein abgeben

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese bereits zuvor an weiteren Tankstellen – unter anderem in Lichtenfels – ihre Tankrechnungen nicht bezahlt hatten. In einem beschleunigten Verfahren hat der Amtsrichter des Amtsgerichts Coburg die beiden Männer zu Geld-, beziehungsweise Bewährungsstrafen verurteilt. Zudem müssen die beiden ihre Führerscheine für zwei Monate abgeben.

Zum Artikel: Mehr Fälle von Spritdiebstahl und Tankbetrug in Bayern

Die Beschuldigten haben die ihnen vorgeworfenen Taten gestanden und sich mehrfach entschuldigt. Sie hätten kein Geld gehabt und seien dringend auf das Fahrzeug angewiesen gewesen. Der 29-Jährige gab an, nur als Tourist in Deutschland zu sein, während der Ältere eine Arbeitserlaubnis beantragen wolle.

"Eher selten": Beschleunigtes Verfahren am Amtsgericht Coburg

Da der 36-jährige Angeklagte bereits wegen verschiedener Diebstähle vorbestraft war, wurde gegen ihn eine viermonatige Haftstrafe zur Bewährung verhängt. Der jüngere Angeklagte muss eine Strafe von 400 Euro zahlen. Beide gaben an, den entstandenen Schaden wieder gutmachen zu wollen. Der Richter am Amtsgericht machte deutlich, dass im Falle einer erneuten Strafbegehung Gefängnis drohe. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.

Beschleunigte Verfahren kommen nach Angaben eines Gerichtssprechers eher selten vor. Da die beiden Männer allerdings innerhalb kürzester Zeit mehrfach in Deutschland straffällig wurden, beantragte die Staatsanwaltschaft ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen.