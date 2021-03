Verunsicherung über Schließung des Bamberger Ankerzentrums

Spekulationen über den Fortbestand des Bamberger Ankerzentrums sorgen für Verunsicherung. Bisher sollte die Aufnahmeeinrichtung bis spätestens Ende 2025 geschlossen werden. Nun hat das Bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage mitgeteilt, dass niemand eine Aussage darüber treffen könne, in welchen Umfang in vier Jahren Kapazitäten für Asylbewerber benötigt werden.

Schließung des Ankerzentrums hat Folgen für Geflüchtete

Würde das Ankerzentrum in Bamberg geschlossen werden, müssten woanders mehr Geflüchtete aufgenommen werden, was zu einer Mehrbelastung führen könnte, so das Ministerium. Zudem werden die Flächen und Gebäude vom Bund für die Flüchtlingsunterkunft kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ein Umzug würde erhebliche Mehrausgaben für die Steuerzahler bedeuten. Gleichzeitig erklärt ein Sprecher des Innenministeriums, dass sich an verbindlichen Zusagen zur Zukunft der Einrichtung nichts geändert habe.

SPD Bamberg will "Rechte durchsetzen"

Bei der Stadtratsfraktion der SPD führen solche gegensätzlichen Aussagen zu Verunsicherung. Sie fordern, dass die Staatsregierung eine Schließung für 2025 nun schriftlich bestätigen soll. Wenn die Stadt Bamberg keine entsprechende Bestätigung erhält, fordert die SPD-Stadtratsfraktion zu klagen. "Mit einer Feststellungsklage müssen wir schnellstmöglich unsere Forderungen und unsere Rechte durchsetzen", um die Fläche des heutigen Ankerzentrums ab 2025 zum Wohle der Stadt zu entwickeln, heißt es von der SPD Stadtratsfraktion.

Gespräche über Benutzung des Geländes sind schon terminiert

Auch die Bamberger Staatsministerin Melanie Huml hat sich bereits zu dem Thema geäußert. Sie wolle sich für die Anliegen ihrer Heimatstadt einsetzen. Das gelte selbstverständlich auch für die Auflösung der Aufnahmeeinrichtung bis Ende 2025. Laut der Stadt Bamberg gibt es eine unterzeichnete Erklärung mit dem Freistaat Bayern, dass der Betrieb der Einrichtung auf zehn Jahre befristet ist und 2025 "unwiderruflich" endet. Für 2023 sind bereits Gespräche mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über die Nachnutzung des Geländes geplant, sagt Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp.

Corona-Fälle und Gewalt-Vorwürfe im Ankerzentrum

Das Ankerzentrum in Bamberg war in der Vergangenheit immer wieder in die Negativschlagzeilen geraten. Anfang des Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen gegen einen Wachmann des Ankerzentrums eingestellt. Anlass der Ermittlungen war ein Video, das den Übergriff von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes auf einen Asylbewerber dokumentierte.

Der Bayerische Flüchtlingsrat hatte die Situation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zuletzt als menschenunwürdig bezeichnet. Zwischenzeitlich galten mehr als 75 Bewohner als infiziert.