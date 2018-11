Verunsicherung nach Hepatitis-Skandal in Donauwörth

Die Verunsicherung nach dem Hepatitis-Skandal am Donauwörther Krankenhaus bei den Bürgern aus Donauwörth und Umgebung ist weiterhin groß. Wie Susanne Nückels von der Hepatitishilfe-Mittelfranken beschreibt, stehen die Telefone in ihrer Einrichtung seit Tagen nicht mehr still. Ehemalige Patienten des Donauwörther Krankenhauses riefen an und hätten Fragen über Fragen.

Infoveranstaltung zu Hepatitis C

Die Hepatitishilfe-Mittelfranken hat deshalb eine Infoveranstaltung am Mittwoch (14.11.18) ab 16 Uhr im Donauwörther Tanzhaus angesetzt. Alle Interessierten, ob Betroffene, Angehörige oder andere Bürger, sind eingeladen. Mitarbeiter der Hepatitishilfe sowie der Fürstenfeldbrucker Internist Professor Jörg Steinhart werden Fragen beantworten. Themen sind unter anderem Infektionswege, Ansteckungsgefahr und Heilungschancen bei Hepatitis C. Gut eine Woche später, am 22. November, bietet die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth eine ähnliche Infoveranstaltung an.