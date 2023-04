Verunsicherte Hausbesitzer: Welches Heizungssystem hat Zukunft?

Die Verunsicherung bei Haus- und Wohnungseigentümern ist derzeit groß. Viele fragen sich, wie sie sich heizungstechnisch für die Zukunft aufstellen sollen – und was sich für sie lohnt. Sind die Vorgaben der Politik für den Bürger umsetzbar – und auch finanzierbar?

Die Weichen für die Energiewende sollten eigentlich mit dem EEG, dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) gestellt werden, das am 1. April 2000 ist es in Kraft getreten ist. Einer der Väter der EEG ist Hans-Josef Fell aus dem unterfränkischen Hammelburg. Der Grünen-Politiker, der von 1998 bis 2013 im Deutschen Bundestag saß, bemängelt, dass die letzten 20 Jahre Lösungen verschleppt wurden. Kaum etwas habe sich getan. "Das Festhalten an Erdöl und Gas hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen", sagt Fell.

Umfangreiche Informationen sind entscheidend

Als Haus- oder Wohnungseigentümer die richtigen Informationen zu bekommen, scheint zurzeit nicht leicht zu sein. Denn auch bei den Heizungsfirmen herrscht große Unsicherheit. "Das Problem bei der Information ist, dass wir leider einen Großteil der Handwerkerschaft haben, die nicht informiert ist, die einfach nur dazu rät, Öl und Gas einzubauen und jetzt auch hilflos sind, weil es bald nicht mehr erlaubt sein wird", sagt Fell.

Dass Heizungsbauer in der momentanen Situation noch immer dazu raten, sich noch schnell eine neue Öl- oder Gasheizung einzubauen sei "unverantwortlich". Schließlich wüssten auch diese nicht, wie sich die Preise für Öl und Gas in den nächsten Jahren entwickeln werden. Fell plädiert deshalb dazu jetzt in Technologien zu investieren, die den Hauseigentümer unabhängig von fossilen Brennstoffen macht.

Grünen-Politiker rät zu individuellen Lösungen

Oft kommt die Frage auf, ob eine Wärmepumpe zu teuer ist. Hans-Josef Fell, der auch Präsident der Energy Watch Group ist, sagt: "Nein, ist sie nicht – wenn man die richtigen Aktivitäten macht. Wenn man auch berät, welche Zuschüsse es gibt, wenn man berät, mit welchen kleinen Maßnahmen im Dämmsektor schon große Wirkungen erzielt werden können. Man muss nicht die gesamte Gebäudehülle des Hauses gleich dämmen." Auch hier sei der Rat vom Fachmann gefragt, der für jedes Haus eine individuelle Lösung erarbeiten müsse. Ein Patentrezept für alle gebe es nicht.

Umdenken auch bei der Stromversorgung und Stromspeicher

In Deutschland sind etwa 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen verbaut. Die meisten Hauseigentümer verbrauchen einen Teil des Stroms selbst. Den Rest speisen sie ins Netz ein. Dafür erhält der private Erzeuger aber lediglich rund acht Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland ist es zur Zeit noch nicht möglich, sogenanntes "Energy Sharing" zu betreiben.

Darunter versteht man die Möglichkeit, den Stromüberschuss, den man auf dem eigenen Dach erzeugt, günstig beispielsweise an einen Nachbarn zu verkaufen. "Wir müssen das Energy Sharing endlich in die Gesetzesgrundlage bringen. Nach der Europäischen Union ist es längst vorgeschrieben, aber Deutschland hat es nicht umgesetzt", kritisiert Hans-Josef Fell. Der Strom sollte dort verbraucht werden, wo er produziert wird.

Fell: "Die großen Stromkonzerne verhindern Klimaschutz"

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen greift in diesem Zusammenhang auch die großen Stromkonzerne an. Energy Sharing würde dazu führen, dass Kunden einen Teil ihres Stroms nicht mehr von den Konzernen, sondern beispielsweise vom Nachbarn beziehen könnten. "Die Konzerne verlieren dann ihr Geschäft, dass sie aus zentralen Anlagen die Energie an gefangene Kunden weiterverkaufen. Das ist das Grundproblem, das seit 30 Jahren den Klimaschutz verhindert." Deshalb fordert Hans-Josef Fell auch in diesem Punkt eine schnelle Lösung durch die Bundesregierung.