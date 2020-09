Verunreinigtes Benzin in Straubing führt zu Verkehrsunfall

An einer Tankstelle in Straubing hat ein Autofahrer verunreinigtes Benzin getankt. Er blieb daraufhin am Straßenrand liegen, was einen Auffahrunfall zur Folge hatte. Der 56-jährige Autofahrer wurde verletzt, beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Mehrere Autofahrer klagten über Defekte

Warum der Super-Kraftstoff an der Straubinger Tankstelle verunreinigt war, ist unklar. Mehrere Fahrer hatten sich offenbar bei der Polizeiinspektion Straubing gemeldet und nach dem Tanken über technische Defekte an ihren Fahrzeugen geklagt.

Lkw schleudert Auto in die Leitplanke

Auch der 56 Jahre alte Autofahrer hatte an der Agip-Tankstelle in der Ittlinger Straße Super 95 getankt. Bei seiner Weiterfahrt auf der B20 Richtung Aiterhofen leuchtete in seinem BMW eine Störmeldung auf. Als er am Fahrbahnrand halten wollte, bemerkte dies ein 35-jähriger Lkw-Fahrer zu spät, touchierte den BMW und schleuderte das Auto in die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B20 war in Fahrtrichtung Landau gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde laut Polizei festgestellt, dass der zuvor durchgeführte Tankvorgang wohl mit dem technischen Defekt des Fahrzeugs zusammenhängt.

Betroffene sollen sich melden

Nach Rücksprache der Polizei mit der betroffenen Tankstelle sperrte diese die Tanksäule. In den letzten zwei Stunden vor dem Unfall hatten etwa 50 Personen ihr Auto dort betankt. Diese werden gebeten, sich bei der Tankstelle oder einer Werkstatt zu melden.