Verunreinigten Medikamenten auf der Spur

Das Labor LS steht für eine Erfolgsgeschichte. Die Studienfreunde Rüdiger Leimbeck und Bernd Sonnenschein haben sich 1987 zusammengetan. Seitdem bieten sie eine Art TÜV für Arzneien an. Ihr Labor glich anfangs eher einer Doppelgarage. Seitdem ist das Unternehmen Jahr für Jahr gewachsen und beschäftigt derzeit über 600 Mitarbeitende. Es sollen noch mehr dazu kommen. Und auch ein weiterer Neubau ist bereits geplant.

Gute Auftragslage

Das Labor muss sich ständig an neue Herausforderungen anpassen. So müssen immer kleinere Chargen geprüft werden. Krebspatienten benötigen beispielsweise individuell hergestellte Medikamente. Auch diese prüft das Labor. Dabei müssen die Ergebnisse möglichst schnell geliefert werden. Auch Corona-Impfstoffe nebst Zubehör sowie Desinfektionsmittel und Kosmetika werden untersucht. Der Markt für LS wächst.

Fachkräftemangel

Bad Bocklet liegt fern von größeren Metropolen. Das erschwert die ständige Suche nach Fachkräften. Daher wird intensiv ausgebildet, insbesondere Biologie- und Chemielaboranten. 46 Auszubildende beschäftigt das Unternehmen. Mit kreativen Ideen wirbt es um junge Menschen. So gibt es eine Azubi-WG mit großer Gemeinschaftsküche und Wohnzimmer. "Ich fühlte mich von Anfang an hier wohl und habe tolle Tipps von den anderen bekommen", so Paula Multerer. Sie ist inzwischen im zweiten Ausbildungsjahr. Die Aufstiegschancen sind gut. Ihr Chef Dr. Jürgen Balles fing als Praktikant bei LS an und ist heute der geschäftsführende Direktor.