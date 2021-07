Verunglücktes Boot auf der Donau: Paar aus Wasserwalze gerettet

Gefährlicher Einsatz für die Höhenretter der Regensburger Berufsfeuerwehr: Mit einer Drehleiter brachten sie die zwei Insassen eines Sportbootes in Sicherheit, das sich am Montagabend in der Wasserwalze des Pfaffensteiner Donauwehrs gefangen hatte. Das junge Pärchen blieb unverletzt. Bei dem Motorsportboot war zuvor offenbar der Motor ausgefallen, antrieblos trieb es dann auf das Wehr zu und verfing sich dort in einer Walze.

Hochwasser erschwerte den Einsatz

Wegen des Hochwassers war es für die Retter zu gefährlich, sich mit Booten dem Havaristen zu nähern. Deswegen kam die Drehleiter zum Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unglücksstelle.

Sportboot kentert und sinkt

Das verunglückte Boot hängt noch immer am Pfaffensteiner Wehr und ist dort vertäut. Wie gefährlich die Situation war, zeigte sich laut Polizei innerhalb kurzer Zeit nach der Rettung der Insassen: Durch den kraftvollen Sog der Wassermassen kenterte das Boot und wurde unter Wasser gezogen. Für die Passagiere hätte das den sicheren Tod bedeutet, so die Polizei.

Kran soll Boot bergen

Da das Boot aber am Wehr vertäut ist, besteht die Hoffnung, dass es noch geborgen werden kann. Ein Kran soll es im Laufe des Dienstags aus dem Wasser ziehen. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 40.000 Euro. Etwa 100 Helfer von Feuerwehr, Wasserrettung, Rettungsdienst und Polizei waren am Abend bei der Rettungsaktion im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.