Verunglückter Sattelzug auf A3 - Sperrung aufgehoben

Ein Sattelzug ist am Abend auf der A3 zwischen Wörth-Wiesent und Rosenhof im Kreis Regensburg gegen Betonelemente einer Baustelle geprallt und auf die Seite gekippt. Die A3 war wegen Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg bis 8 Uhr gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet. In Richtung Passau wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Unfallursache ist unklar

Durch den Unfall waren größere Mengen Diesel ausgelaufen. Noch sei unklar, warum der Lkw-Fahrer gegen die Baustellenelemente gefahren ist, so die Polizei. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Laut Polizei ist ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden.