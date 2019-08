Verunglückter Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Der Motorradfahrer war laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Leichtkraftrad auf der B12 in Richtung Lindau unterwegs, als er einen wartenden PKW übersah, der nach links in Richtung Scheidenweiler abbiegen wollte. Der Motorradfahrer fuhr demnach auf das Auto auf und wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle reanimiert werden musste.

PKW-Fahrer erleidet leichte Verletzungen

Anschließend wurde er nach Polizeiangaben mit dem Rettungshubschrauber in das Kantonsspital St. Gallen in der Schweiz geflogen, wo er jedoch kurze Zeit später verstarb. Der ebenfalls 18-jährige PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Lindenberg gebracht.

Die B12 musste zeitweise komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.